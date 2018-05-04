От «Коршуновского ГОКа» через суд требуют выпустить в реку мальков

Иркутская область, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская природоохранная прокуратура через суд требует от трёх предприятий компенсировать ущерб водным биологическим ресурсам Ангарского бассейна. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Один из исков подан в отношении «Коршуновского ГОКа», которые добывает железную руду на территории Нижнеилимского района. Предприятие сбрасывает в реку Коршуниха свои загрязнённые воды. По расчётам специалистов, величина ежегодного ущерба водным биологическим ресурсам составляет 1,292 т. В суде прокуратура просит принудить предприятие выпустить в Коршуниху больше 230,7 тысяч хвостов рыбы.

Также инспекторы установили, что без согласования с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства и без проведения компенсационных мероприятий работает ИП Гонголев. Он сбрасывает загрязнённые воды в Богучанское водохранилище и эксплуатирует причал для стоянки судов в акватории Усть-Илимского водохранилища.

Недостаточно очищенные сточные воды в реку Малая Яросама без согласования с органами Росрыболовства сбрасывает и лесоперерабатывающее предприятие «Илим-Тимбер». От этих нарушителей прокуратура требует согласовать деятельность с органами Росрыболовства и также выпустить в реки мальков.