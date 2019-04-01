Палаточные лагеря в лесах Иркутской области возьмут под контроль в сезон пожаров

Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МЧС по Иркутской области в 2019 году уделит особое внимание «бесконтрольному обустройству палаточных лагерей» в лесах. Об этом 2 апреля на коллегии ГУ МЧС по Иркутской области сообщил заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Виктор Пашков.

– В текущем году как требование вынесено обязательство уведомлять органы местного самоуправления и лесничества о местах расположения палаточных лагерей, – сказал он.

Как отметил на коллегии заместитель Байкальского природоохранного прокурора Алексей Калинин, в сфере туризма вопрос пожарной безопасности стоит особенно остро. Сейчас около 30 турбаз из-за проблем с соблюдением этих правил прокуратура пытается закрыть через суд. Один из последних случаев – юрточный детский лагерь в посёлке Большое Голоустное Иркутского района. Напомним, по информации прокуратуры, в центре поддержки и развития добровольчества «Твори добро» была не обеспечена противопожарная безопасность туристов и персонала. Кроме того, рекреационный объект должен быть отделен от лесного массива «полосой безопасности», что в случае возникновения лесного пожара предотвратит распространение огня на постройки. Также во время рассмотрения дела ответчик не представил доказательства исправности огнетушителей, работоспособности систем и установок противопожарной защиты: автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре.

– Вроде бы всё там хорошо, есть огнетушитель и пожарная сигнализация. Но мы должны понимать, что нет незначительных нарушений в вашей сфере (сфере пожарной охраны, – прим. ред.). Если оборудование никоим образом не прошло соответствующей приёмки, то такая турбаза эксплуатироваться не может.

Напомним, 1 апреля стало известно, что Октябрьский районный суд Иркутска запретил деятельность гостиницы «Байкал-Северное море» из-за нарушений правил пожарной безопасности. При этом в Иркутской области с 2016 по истекший период 2018 года зарегистрировано 10 пожаров на объектах гостиничного типа – четыре на турбазах, один в гостинице, три в жилых домах, эксплуатируемых в качестве мест временного пребывания, и два на объектах социальной сферы. Из-за нарушения правил пожарной безопасности сгорел в 2019 году и ледовый городок «Хрустальная сказка».