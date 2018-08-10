ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Байкал
09.08.2018

Пенсионерка из Казани отправилась в путешествие на Байкал на мопеде

Красноярск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионерка из Казани Александра Болдырева на мопеде едет в путешествие на озеро Байкал. Сейчас женщина находится уже в Красноярске, дальше свой путь продолжит 10 августа, сообщает «Телеканал 360».

В первое своё путешествие на скутере жительница Казани отправилась в Санкт-Петербург. Теперь 65-летняя женщина каждый год едет на мопеде за новыми приключениями. Она уже побывала на Северном Кавказе и в Крыму. Там Александра Болдырева попала на байк-шоу «Ночные волки» и лично познакомилась с организатором движения Александром «Хирургом».

У женщины всегда есть точный разработанный маршрут, палатка и запасной бачок с бензином. В день она себе ставит цель проехать не меньше 500 километров, останавливается только на отдых, перекус, и чтобы полюбоваться красотами России.

Александра Болдырева рассказывает, что дороги в стране нормальные, хотя очень пугают фуры, часто просто не пропускают, особенно на участке от Уфы до Челябинска, но поскольку она ведёт аккуратно, то и не попадает в неприятные ситуации.

ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске