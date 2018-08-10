Пенсионерка из Казани отправилась в путешествие на Байкал на мопеде

Красноярск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пенсионерка из Казани Александра Болдырева на мопеде едет в путешествие на озеро Байкал. Сейчас женщина находится уже в Красноярске, дальше свой путь продолжит 10 августа, сообщает «Телеканал 360» .

В первое своё путешествие на скутере жительница Казани отправилась в Санкт-Петербург. Теперь 65-летняя женщина каждый год едет на мопеде за новыми приключениями. Она уже побывала на Северном Кавказе и в Крыму. Там Александра Болдырева попала на байк-шоу «Ночные волки» и лично познакомилась с организатором движения Александром «Хирургом».

У женщины всегда есть точный разработанный маршрут, палатка и запасной бачок с бензином. В день она себе ставит цель проехать не меньше 500 километров, останавливается только на отдых, перекус, и чтобы полюбоваться красотами России.

Александра Болдырева рассказывает, что дороги в стране нормальные, хотя очень пугают фуры, часто просто не пропускают, особенно на участке от Уфы до Челябинска, но поскольку она ведёт аккуратно, то и не попадает в неприятные ситуации.