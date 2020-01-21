По ледовому маршруту «Заповедного Прибайкалья» не разрешат передвигаться на колесном транспорте

Ольхонский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По ледовому маршруту «Заповедного Прибайкалья» в заливе Малого моря передвигаться можно только пешком, на коньках или судах на воздушной подушке.

Об этом 21 января журналистам рассказал директор учреждения Умар Рамазанов.

Напомним, с этой зимы «Заповедное Прибайкалье» взимает плату за нахождение на льду залива Малое море, поскольку эта акватория входит в территорию нацпарка. Сейчас в нацпарке сформировали ледовый маршрут, захватывающий самый примечательные точки этой местности – остров Огой, мыс Кобылья голова на Ольхоне и так далее. Рекомендуемый путь обозначат вешками и аншлагами. Также на нем разместят герметичные туалеты.

Для того, чтобы выйти на маршрут, необходимо получить разрешение на посещение территории нацпарка. Для иностранцев и жителей других регионов оно обойдется в 100 рублей, для жителей Иркутской области – 50 рублей, для местных жителей – бесплатно. При этом выход за пределы маршрута запрещен всем – в том числе и обладателям разрешения. Представители «Заповедного Прибайкалья» мотивируют такое решение заботой о безопасности туристов – за пределами маршрута лед может быть ненадежным. По этой же причине запрещен выезд на маршрут на колесном транспорте, особенно в этом году, когда лед очень тонкий.

При этом в текущем году жестких мер к нарушителям, покидающим границы маршрута, принимать не планируется – в приоритете разъяснительная работа.