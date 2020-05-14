По требованию прокуратуры охотбилеты шести охотников Ольхонского района аннулированы

Ольхонский район, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По инициативе Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры аннулированы охотничьи билеты граждан, имеющих непогашенную и неснятую судимость за совершение умышленных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

– Охотничьи билеты предоставляют гражданам возможность иметь оружие и охотиться с его помощью. Однако, согласно действующим правилам, судимым лицам осуществление охоты запрещается, разрешения на хранение и ношение оружия аннулируются, – отметили в ведомстве.

Прокурорская проверка показала, что на территории района шестеро охотников имеют непогашенные и неснятые судимости, что создает потенциальную угрозу безопасности для населения, а также окружающей среды. В связи с этим в суд направлено шесть исковых заявлений о возложении на Минлеса региона обязанности аннулировать охотничьи билета. Суд удовлетворил требования прокурора.