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|14.05.2020
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По требованию прокуратуры охотбилеты шести охотников Ольхонского района аннулированы
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Ольхонский район, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По инициативе Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры аннулированы охотничьи билеты граждан, имеющих непогашенную и неснятую судимость за совершение умышленных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
– Охотничьи билеты предоставляют гражданам возможность иметь оружие и охотиться с его помощью. Однако, согласно действующим правилам, судимым лицам осуществление охоты запрещается, разрешения на хранение и ношение оружия аннулируются, – отметили в ведомстве.
Прокурорская проверка показала, что на территории района шестеро охотников имеют непогашенные и неснятые судимости, что создает потенциальную угрозу безопасности для населения, а также окружающей среды. В связи с этим в суд направлено шесть исковых заявлений о возложении на Минлеса региона обязанности аннулировать охотничьи билета. Суд удовлетворил требования прокурора.