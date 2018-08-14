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Байкал
14.08.2018

Посольский сор на Байкале вошёл в десятку лучших пляжей России

Бурятия, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пляж Посольский сор на озере Байкал в Бурятии вошёл в десятку лучших пляжей в России. Об этом сообщает агентство ТурСтат.

Первое место занял Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии. Также в рейтинге – Джемете в Анапе, Суджукская коса в Новороссийске, пляж Имеретинский в Сочи, Куршская коса и Янтарный пляж в Калининградской области, Долгая коса в Краснодарском крае, Шаморовский пляж в Лазурной бухте во Владивостоке.

Напомним, Посольский сор уже не впервые попадает в число лучших российских пляжей.

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