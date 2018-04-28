Правительство Иркутской области обещает вложить 4 млрд рублей в инфраструктуру ОЭЗ «Ворота Байкала»

Байкальск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), -В Байкальске, у подножия горы Соболиная сегодня, 28 апреля, заложили камень, символизирующий начало строительства инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». В торжественной церемонии открытия приняли участие зампред правительства Иркутской области Антон Логашов, министр экономического развития региона Евгений Орачевский, председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области Ольга Носенко, мэр Байкальска Василий Темгеневский, генеральный директор УК ОЭЗ «Ворота Байкала» Сергей Иванов и директор компании «Гранд Байкал», в которую входит якорный резидент ОЭЗ «Гора Соболиная», Виктор Григоров. Мы строили, строили... и начали, наконец, строить Напомним, решение о создании ОЭЗ «Ворота Байкала» было принято еще в 2007 году, изначально центром ее должно было стать Большое Голоустное. После этого планы неоднократно менялись, сроки срывались. В территорию зоны была включена прилегающая к Байкальску территория, а от Большого Голоустного отказались, однако строительство инфраструктуры для ОЭЗ так и не начиналось. – Мы очень долго шли к этому стратегически важному событию и в результате долгих переговоров, наконец, принято решение, – заявил на торжественном открытии Антон Логашов. – Сегодня мы начинаем очень большой проект – строительство инженерной инфраструктуры для резидентов ОЭЗ. Это дает им подготовленные земельные участки, где можно строить объекты туристско-рекреационного типа, которые будут развивать эту территорию. И мы очень надеемся, что то, что мы сделаем в 2018 году, мы продолжим в 2019, 2020 годах. И что у нас продолжат появляться резиденты. – Мы, наконец, приняли решение о строительстве инфраструктуры. Уверены, что закладка этого камня будет являться точкой отсчета работы ОЭЗ. Потому что предыдущие девять лет, мягко говоря, было недостаточно уделено внимания тому, чтобы сегодня ОЭЗ развивалась в том направлении, в котором это предусмотрено и законодательством, и решениями и положениями правительства РФ, – отметила Ольга Носенко. Василий Темгеневский отметил, что первый резидент ОЭЗ был зарегистрирован еще в 2011 году, а теперь, наконец, начинает строиться инфраструктура. – Это будет большим подспорьем для резидентов, бизнеса и вообще всех жителей нашего города и района, – отметил он. – Будут создаваться рабочие места, будет изменен вектор развития нашего города. Здесь будет создан индустриально-туристический центр. Резидентов на переправе меняют? После открытия, комментируя происходящее, Антон Логашов отметил, что в результате «структура экономики Байкальска будет меняться». – Здесь, в первую очередь, должен развиваться туризм и экологичные предприятия, занимающиеся выращиванием клубники, тепличными хозяйствами, дикоросами, – отметил он. –Сейчас есть семь резидентов, которые заключили соглашения, что они будут строить объекты – это будут гостиницы, развлекательные центры. Но нам хотелось бы, чтобы их было больше, потому что территория ОЭЗ – 757 га, из них почти 200 га можно застраивать. Так что хорошо, если бы было 10, 20, 30, а то и 50 резидентов – здесь очень серьезный масштаб. По мере того, как будут приходить резиденты, мы будем строить инфраструктуру – чтобы не получилось так, что мы построили, а она стоит и не работает. Он также подтвердил, что с несколькими действующими резидентами планируется расторгнуть соглашения: – Очень долго эти резиденты не исполняли свои обязанности. И если соглашения не расторгнуть, они будут резидентами вечно, а нам же не это нужно. – У нас до недавнего времени было шесть резидентов, сейчас присоединился еще один – «Вектор Байкальск», – уточнил Евгений Орачевский. В соответствии с заключенными с ними соглашениями речь идет о сумме инвестиций в два млрд рублей. Ситуация развивается с 2009 года, и львиная доля резидентов имеет соглашения с того же периода. Но на данный момент – все, что мы здесь видим, по большому счету – лишь якорного резидента «Гору Соболиную». Мы надеемся, что сегодняшнее событие станет переломным моментом, и резиденты – и нынешние, и будущие – действительно начнут вкладывать сюда деньги. Он рассказал, что существует план развития зоны на долгосрочный период. Реализация инвестпроектов – это период до четырех лет с учетом очередности. – В ближайшие годы мы увидим рядом с Соболиной гостиничный комплекс компании «Вектор Байкальск» стоимостью порядка 200 млн рублей, срок его строительства – два года. Начнется оно со следующего года. Также мы рассчитываем на то, что наш якорный резидент «Гора Соболиная», наконец, актуализирует соглашение. По ним мы пока ожидаем уточненную сумму – пока не могу сказать какую, нет официально подтвержденного плана, но заинтересованность с их стороны, безусловно, есть. Министр отметил, что создагние объектов ОЭЗ позволит создать новые рабочие места. Только новый гостиничный комплекс предполагает создание 60 рабочих мест, 90% из них должно достаться байкальчанам. Инфраструктурный вопрос Что касается строительства инженерной инфраструктуры, обязательства по созданию которой взяли на себя областные власти, то предполагается подведение воды, канализации, электричества к участкам конкретных резидентов ОЭЗ. – Сумма инвестиций в соответствии с планом развития превышает 4 млрд рублей, – заявил Евгений Орачевский. Он сообщил, что в этом году в бюджет на эти цели заложено 125 млн рублей. На эти средства до конца года планируется реализовать первый этап создания инфраструктуры. – Мы определили минимальный набор необходимых работ для удовлетворения потребностей текущих и уже заявленных резидентов. И если первый этап действительно окажется успешным – бизнес действительно отреагирует, подключится к коммуникациям и начнет здесь работать, то будут второй третий и последующий этапы. Учитывая названную сумму, никакой бизнес не в состоянии профинансировать подобные затраты, это, в принципе, не укладывается в бизнес-модель. Затраты такого рода может понести только государство, в данном случае – только Иркутская область. Мы делаем очень серьезный шаг, мы верим в эту территорию, ее предназначение, здесь уникальный климат, – заявил министр. – Резиденты по первому этапу получат точки присоединения к водоснабжению и канализации, – уточнил Сергей Иванов. – Будет полностью закрыт участок Прибрежный – на берегу Байкала и на 70% будет закрыт по водоснабжению и канализации Предгорный район. В том числе будут закрыты все потребности Соболиной. Задача в этом году первый этап закрыть и ввести в 2019 году в эксплуатацию. Потом мы как управляющая компания его год эксплуатируем, после этого формируем тариф, защищаем его и предоставляем коммуникации своим резидентам. Причем будут присоединены не только резиденты, но и другие туробъекты, расположенные на территории ОЭЗ. Например, «Вепское поместье». После 2018 года будем опять выходить на правительство Иркутской области с запросом на дальнейшее финансирование для организации электро- и теплоснабжения, сетей связи, в том числе интернета. То есть всех сетей, необходимых для работы нормального туристического бизнеса. Он также сообщил, что управляющая компания продолжит активный поиск новых резидентов для ОЭЗ: – Мы зовем к нам бизнес, тем более что механизм турзоны позволяет законно строить те туробъекты, которые можно строить, которые можно потом эксплуатировать и к которым не будет никаких претензий со стороны проверяющих органов. Курорт мечты – Мы очень долго ждали этого важного момента, – отметил Виктор Григоров. – До этого было очень много разговоров. И вот сегодня мы от разговоров, которые много лет вели, перешли к практическим делам. Это сигнал бизнесу, инвесторам вкладывать сюда деньги. И главная задача и миссия этой ОЭЗ – превратить Байкальск из некогда промышленного грязного города в город современных технологий, спорта, здорового образа жизни и круглогодичного отдыха. Это начало исполнения моей мечты, мы должны Байкальск перестраивать, перейти к цивилизованному, управляемому туризму. Неорганизованный китайский туризм – это неправильное явление на Байкале и мы должны от него уйти, а для этого нужна хорошая, качественная инфраструктура мирового уровня. Поэтому я мечтаю, чтобы здесь возник эко-курорт международного класса – не только в ОЭЗ, это шире будет, мы уже выходим за ее пределы. Здесь уникальная природа со множеством реликтовых растений, так как этот участок суши не затронуло массовое оледенение, даже в мае здесь очень хорошо отдыхать – в горах лежит снег, в предгорьях множество разных цветов, сосны и ели выделяют большое количество полезных для органов дыхания фитонцидов. По оценке Виктора Григорова, на создание инфраструктуры мирового уровня потребуется порядка семи лет. – Сейчас сюда включился Сбербанк, они готовят тендер на создание очень качественного мастер-плана развития территории – не только в ОЭЗ, а шире, – отметил он. – С учетом возможных турпотоков, логистических, транспортных коридоров. А Сбербанк, сформировав эту модель, использует всю свою мощь, чтобы тащить сюда средний и малый бизнес, а может быть – и крупный. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... антон логашов

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