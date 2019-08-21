Правительству России предложили создать «Байкальскую туристическую полицию»

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил федеральному правительству создать «Байкальскую туристическую полицию» по аналогии со структурой, которая действует в Москве. Об этом сообщается в докладе СПЧ.

В задачи туристической полиции должен входить контроль за соблюдением туристического и природоохранного законодательства. В Совете отмечают, что туризм на Байкальской природной территории рассматривается как значимый инструмент социально-экономического развития, пополнения местных и регионального бюджетов, повышения занятости населения.

Вместе с тем туристическая деятельность на Байкальской природной территории, принося экономическую выгоду, одновременно наносит большой вред окружающей среде, в том числе из-за несоблюдения имеющихся требований экологического законодательства и отсутствия развитого правового регулирования. В пределах Иркутской области наиболее наглядно последствия нерегулируемого туризма проявляются на территории Ольхонского района, и, в первую очередь, на территориях Прибайкальского национального парка.

Развитию туризма, в свою очередь, препятствует ограничение строительства новых объектов капитального строительства, в том числе объектов социальной инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, туристических объектов (музеев, информационных центров, гостиниц и домов отдыха), отвечающих требованиям законодательства, а также отсутствие выделенных территорий, в границах которых возможно осуществление того или иного вида туризма.

Спрос на туристические услуги, в первую очередь на места размещения, приводит к использованию земельных участков и объектов недвижимости, не предназначенных для коммерческого использования, для размещения туристов. Чаще всего земельные участки используются для размещения гостевых домов. Отсутствие сведений о прохождении границ в ЕГРН делает возможным распоряжение земельными участками, расположенными в границах особо охраняемых природных территорий.