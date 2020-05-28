«Праздник чистоты» на Малом Море сдвинули из-за коронавируса, в Большом Голоустном – отменили

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Экологическую волонтёрскую акцию «Праздник чистоты», которая должна была состояться с 25 по 31 мая на Малом Море, перенесли на конец июня 2020 года из-за ограничений на массовые мероприятия для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщили в общественной организации «Мой Байкал».

Планируется, что очищать от мусора берег озера волонтёры будут с 24 по 28 июня. В эти же даты будет проходить акция в посёлке Бугульдейка Ольхонского района. Акция на Ольхоне, которую планировали на 10-14 июня, пока откладывается на неопределенный срок. Акция в Большом Голоустном вообще отменяется. Ещё две акции – на береговой линии Слюдянка-Байкальск и в Энхалуке – пока по плану пройдут в августе 2020 года.

– Уже набран штат волонтеров проекта, из которых 90% – иркутяне, остальные – жители области, и единичные случаи – люди из других городов Сибири. Из общего числа 84% волонтерского корпуса – женщины, возрастная линейка представлена равномерно, чуть активнее люди в возрасте от 45 до 65 лет, – говорят организаторы. – Нужно понимать, что уборка мусора даже в столь живописном месте, как Байкал – это не курорт и не просто приятное времяпрепровождение. Если первоначально я планировала его именно как «чистку» Байкала, то теперь проект перерос и в экопросветительский и в экообразовательный. В идеале наш волонтёр, единожды приняв участие в акции «Праздник чистоты», должен вернуться домой другим человеком с новыми знаниями, новым отношением к природе и с набором важных экопривычек.

Всего в рамках проекта «Праздник чистоты» удалось собрать 17 тысяч мешков мусора, 10 тонн вывезти на переработку, убраться в 40 точках на побережье Байкала, убрать территорию вокруг 10 населенных пунктов, ликвидировать 6 больших застарелых свалки, проект дважды становился победителем Фонда президентских грантов и частично реализуется на средства гранта.