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Байкал
12.01.2020

Предложения по разработке нового генплана поселка Листвянка должны быть представлены до 1 мая текущего года

Иркутский район, 12.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 12 января находится в рабочей поездке в поселке Листвянка.

Цель визита - определить перспективы развития населенного пункта, найти пути решения проблемных вопросов, в том числе связанных с законодательными ограничениями, поскольку поселок находится в пределах Центральной экологической зоны озера Байкал и национального парка.

Основная проблема Листвянки заключается в принятом муниципалитетом генеральном плане и внесенными в него изменениями, которые природоохранная прокуратура считает незаконными. Игорь Кобзев поручил вернуться к разработке документа и представить предложения до 1 мая текущего года.

Также врио главы региона поручил создать рабочую группу по строительству объекта «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы поселка Листвянка». Природоохранная прокуратура считает строительство этого объекта незаконным, поскольку заказчиком является муниципалитет, а производиться работы должны на федеральных землях национального парка. Дело рассматривается в суде. Кроме того, существуют проблемы с подрядной организацией и самим проектом, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Между тем, берегоукрепление является для поселка важной инфраструктурной целью, так как связано с защитой населения и территории Листвянки от негативного воздействия вод Байкала, подмывающих береговую линию. В результате обрушения берега страдает и само озеро, в которое попадают загрязняющие вещества. В зону обрушения также попадает дорога, являющаяся единственной сухопутной связующей транспортной артерией с Иркутском, в мае прошлого года на одном из участков уже пришлось проводить аварийно-восстановительные работы. Указанные обстоятельства создают угрозу жизни и здоровью жителей Листвянки, туристов и иных лиц, в том числе участников дорожного движения.

– Создаем рабочую группу из всех заинтересованных сторон - представителей научного сообщества, муниципалитета, органов исполнительной власти региона, национального парка, надзорных органов. Договариваемся, разрабатываем «дорожную карту» и идем по этому пути, – поручил Игорь Кобзев.

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