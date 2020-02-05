Прокуратура оспаривает в суде права крупного иркутского предпринимателя на участок у Чивыркуйского залива

Бурятия, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке оспаривает права крупного иркутского предпринимателя на 860 га земель на побережье озера Байкал. Об этом сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.

В состав спорных земель вошли в том числе водно-болотные угодья, акватория реки Исток, озера Малый Арангатуй и Чивыркуйского залива Байкала, его береговая полоса.

Несмотря на очевидное нахождение территории в границах земель водного фонда, фактическое покрытие части участка водой, заключений специалистов и уполномоченных органов, подтверждающих эти факты, суд посчитал недоказанными доводы прокурора. Согласно выводам судебного акта, из-за отсутствия установленных границ водных объектов нельзя доказать неправомерность владения примыкающей к водоемам землей.

Сейчас постановленное судебное решение оспаривается прокуратурой в апелляционном порядке в Верховный суд республики Бурятия.

По мнению прокурора, формальный подход к разрешению судьбы особо ценных байкальских земель недопустим. Правомерно определить границы водных объектов возможно не только путём внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости, но и путем использования государственных топографических карт, фактического обследования участков, что и было сделано. Более того, в период рассмотрения дела в рамках государственного контракта проводились работы по описанию местоположения береговой линии озера Байкал. Природоохранная прокуратура настаивает на заявленном иске, с учетом всех имеющихся документов и доказательств требует принятия законного и справедливого судебного акта.