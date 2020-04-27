Проверка природоохранной прокуратуры показала, что лесхозы Бурятии плохо подготовились к пожароопасному сезону

Бурятия, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проверена готовность лесхозов Республики Бурятия в границах Центральной экологической зоны Байкала к наступившему пожароопасному периоду. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По результатам проверки установлены факты неготовности техники к тушению пожаров в лесах «Прибайкальского лесхоза» и «Байкальского лесхоза». Так, в неисправном состоянии находились закрепленные за лесопожарной станцией бульдозер и специализированная автомашина. Однако, по документам лесхозом указано о работоспособности этой техники.

Не поставленными на учет в Гостехнадзоре оказались автомобили, поступившие в ведение учреждений в рамках реализации федерального национального проекта «Экология». Отсутствие регистрации исключало использование бульдозера, трактора, экскаватора в случае возникновения пожаров.

Кроме того, в Прибайкальском лесхозе с января 2020 года образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму 4,8 млн. руб., в результате чего уволилось 14 % работников, задействованных в лесопожарной службе.

Выявленные нарушения стали основанием для внесения представлений в адрес руководителей лесхозов. Во исполнение мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате погашена, техника приведена в исправное состояние и зарегистрирована в установленном порядке.