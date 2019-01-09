Пьяный мужчина вышел на тонкий лёд на Байкале

Иркутский район, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Инспекторы ГИМС 8 января спасли пьяного мужчину, который вышел на тонкий лёд Байкала в пади Крестовая посёлка Листвянка Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инспекторы заметили мужчину во время патрулирования побережья озера около 16.00. Он находился на льду в 50 метрах от берега. Толщина льда в месте его нахождения составляла менее 5 сантиметров, рядом были обширные участки открытой воды, человек мог провалиться в любой момент, говорят спасатели.

– Глубина озера в этом месте более 20 метров, лёд очень тонкий, местами его практически нет, кругом открытая вода – медлить было нельзя, выходить на лёд самим было крайне опасно. Инспекторы установили контакт с мужчиной, попросили его лечь на лёд и ползти в направлении берега. Когда он приблизился к нам на расстояние примерно 10 метров, бросили буксировочный трос и вытащили его на берег, – рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского инспекторского участка ГИМС МЧС по Иркутской области Сергей Зуев.

Спасенным оказался житель Иркутска 1986 года рождения. Причину отчаянного поступка мужчина объяснить не смог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спасатели согрели его горячим чаем и передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.