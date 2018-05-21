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22.05.2018

РГО организует эколагерь в Баргузинском заповеднике и Забайкальском нацпарке

Бурятия, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Русское географическое общество (РГО) запустило международный конкурс на участие в эколого-просветительском лагере на территориях Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка. Об этом сообщается на сайте молодёжного клуба организации.

Лагерь будет проходить с 12 по 26 июля 2018 года и принять участие в его работе могут молодые люди от 18 до 35 лет. Главной целью лагеря является обустройство эколого-познавательных троп на перешейке полуострова Святой Нос. Юноши и девушки также будут помогать сотрудникам «Заповедного Подлеморья» в ремонтных работах и уборке территорий экотропы «Шумилиха» в Баргузинском заповеднике.

Волонтёры примут участие в походе, в рамках которого отправятся к водопаду, располагающемуся на реке Шумилиха, посетят кордон «Южный» в бухте Сосновка и поднимутся на плато полуострова Свтой Нос по тропе Испытаний.

Организаторы берут на себя расходы, связанные с проживанием и питанием волонтеров в период проведения лагеря. Участникам, проживающим в России, оплачивается проезд от места жительства до заповедника и обратно. Участникам, проживающим за рубежом, оплачивается проезд от Москвы до места проведения лагеря и обратно. Проезд от места проживания до Москвы и обратно обеспечивается участниками, проживающими за рубежом, самостоятельно.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо заполнить форму заявки до 20 мая 2018 года. Обязательным условием является предоставление сертификата о прохождении противоэнцефалитной вакцинации. Более подробная информация о проведении конкурса – на сайте молодёжного клуба РГО.

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