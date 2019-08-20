РГО тестирует турмаршрут «Золотое кольцо Сибири» через Байкал

Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - РГО 16 августа запустило тестирование туристического маршрута «Золотое кольцо Сибири», который проходит в том числе через Байкал. Об этом сообщается на сайте турмашрута.

Команда, которая отправилась в тур, использует имеющуюся на территории Сибири транспортную логистику – воздушный, водный, железнодорожный, авто и сверх проходимый транспорт, а также в проекте используются все виды туризма.

Ключевые точки маршрута: Томск – Новосибирск – Бийск – Белокуриха – Манжерок – Чуйозы – Акташ – Балыкча – Артыбаш – Турочак – Шерегеш – Новокузнецк – Абакан – Кызыл – Красноярск – Шушенское – Иркутск – Листвянка – Слюдянка – УланУдэ – Томск.

Участники уже побывали в Иркутской области. Они познакомились с региональным центром на обзорной экскурсии, посетив такие объекты, как место бывшего острога, Знаменский монастырь, дом-музей князя Сергея Волконского, символ города скульптура чудо-зверь Бабр, набережная Ангары. Далее команда отправилась на Байкал. В посёлке Листвянка эксперты посетили Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и уникальный «Нерпинарий» с умнейшими животными, а также попробовали местную рыбу. Завершился обзор объектов экскурсионным туром по Кругобайкальской железной дороге.

– Иркутская область очаровала богатой историей, необыкновенными людьми и памятниками. Чудо-зверь Бабр, красующийся на гербе Иркутска, встретил нас в центре города, ему можно потереть в нужном месте и все желания сбудутся. Музеи декабристов поражают имеющимися историческими фактами, интерьером и очень душевными рассказами сотрудников. Узнать, как образовалось самое глубокое в мире озеро, погрузиться на его дно можно только в Байкальском музее, а повстречаться с невероятно умными нерпами – это большая удача. Байкал – великое природное достояние России и мира, поделилась впечатлениями координатор проекта «Золотое кольцо Сибири», руководитель пилотной экспедиции Юлия Калюжная.

Завершится тестирование маршрута 1 сентября 2019 года. Итогом экспедиции станет подготовленный и прошедший экспертизу Русского географического общества маршрут, с которым в дальнейшем будут знакомиться не только россияне, но и зарубежные гости.