ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Байкал
18.09.2018

Росгеология подтвердила, что не собирается вывозить отходы БЦБК в Моты

Шелеховский район, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Земельный участок в посёлке Моты Шелеховского районе никогда не рассматривался как площадка для захоронения отходов БЦБК. Об этом 18 сентября на публичных слушаниях заявил заместитель генерального директора ООО «РГ-Экология» Глеб Писарев.

– В Мотах имеет участок одно из подразделений Росгеологии – «Иркутскгеофизика». То, что компания решила часть его перевести в земли промышленного назначения, никоим образом не говорит, что там планируется захоронение отходов. Чтобы это делать, нужно получить определённые документы и признать эту землю полигоном. Просто так вывезти туда отходы невозможно. Поэтому я думаю, что нужно уже раз и навсегда закончить разговор об этом. Нашей организацией не планируется вывоз отходов в село Моты, – сказал он.

Напомним, «Иркутскгеофизика» владеет 240 га земель сельхозназначения недалеко от Мот. Часть из них решено перевести в категорию промышленных. Ранее сообщалось, что это потребовалось, чтобы была возможность разместить там технику, техническое и технологическое оборудование.

Представители инициативной группы на это заявили, что намерены истребовать участок их владения «Иркутскгеофизики», чтобы «земля работала по назначению».

ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске