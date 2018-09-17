Росгеология подтвердила, что не собирается вывозить отходы БЦБК в Моты

Шелеховский район, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Земельный участок в посёлке Моты Шелеховского районе никогда не рассматривался как площадка для захоронения отходов БЦБК. Об этом 18 сентября на публичных слушаниях заявил заместитель генерального директора ООО «РГ-Экология» Глеб Писарев.

– В Мотах имеет участок одно из подразделений Росгеологии – «Иркутскгеофизика». То, что компания решила часть его перевести в земли промышленного назначения, никоим образом не говорит, что там планируется захоронение отходов. Чтобы это делать, нужно получить определённые документы и признать эту землю полигоном. Просто так вывезти туда отходы невозможно. Поэтому я думаю, что нужно уже раз и навсегда закончить разговор об этом. Нашей организацией не планируется вывоз отходов в село Моты, – сказал он.

Напомним, «Иркутскгеофизика» владеет 240 га земель сельхозназначения недалеко от Мот. Часть из них решено перевести в категорию промышленных. Ранее сообщалось, что это потребовалось, чтобы была возможность разместить там технику, техническое и технологическое оборудование.

Представители инициативной группы на это заявили, что намерены истребовать участок их владения «Иркутскгеофизики», чтобы «земля работала по назначению».