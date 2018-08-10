Рослесхоз просят спасти реликтовые деревья Ольхона

Ольхонский район, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - ОНФ обратился в Рослесхоз спасти от массовой гибели реликтовых лесов на острове Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома организации.

Деревья страдают от вредителей. По информации местных жителей, за год в окрестностях поселка Хужир была уничтожена целая роща. Преимущественно насекомые уничтожают сибирскую лиственницу. Активисты ОНФ провели рейд, в ходе которого подтвердили масштаб проблемы.

– На общей площади свыше 535 га зафиксированы очаги распространения античной волнянки, выявлены новые очаги вредителя, подтвержден рост популяции насекомых. Прогноз экспертов ОНФ неблагоприятный – в Ольхонском лесничестве возможно формирование новых очагов вредителя и увеличение площади действующего очага, что приведет к увеличению масштабов повреждения лиственничных насаждений, – говорят в организации.

По подсчетам специалистов, непарный шелкопряд уже поразил почти тысячу гектаров леса в Ольхонском районе, при этом прошлым летом вредителя здесь было в три раза меньше. Массовому размножению этого представителя насекомых способствовали как природно-климатические явления, так и антропогенная нагрузка. По мнению экспертов, в ближайшее время ожидается увеличение площади очага распространения этого вредителя. Вместе с тем, другой вид вредителей – жуки-усачи – мог попасть с материка на остров вместе со стройматериалами: необрезной доской и бревнами. Если не принимать мер, то жуки пойдут в леса Прибайкальского национального парка, предупреждают специалисты.

При этом в Центральной экологической зоне озера Байкал проведение каких-либо наземных обработок с применением биопрепаратов или химических препаратов категорически запрещено.

Напомним, тему уже поднимали и на площадке Общественной палаты Иркутской области. Члены организации тогда отметили, что необходимо привлекать как активистов, так и депутатов всех уровней, прежде всего – парламентариев, представляющих регион в Госдуме. Министерству лесного комплекса предложили поделиться своими наработками по этому вопросу, чтобы общественники смогли принять более активное участие в процессе.

Также было озвучено предложение поискать альтернативные, прежде всего – биологические средства для борьбы с вредителями. В частности – обратиться на биолого-почвенный факультет ИГУ, где когда-то подобные разработки уже велись. Помимо этого, ряд членов Общественной палаты выступил за то, чтобы обратиться и в правоохранительные органы в связи с бездействием властей. При этом стоит отметить, что на обсуждение проблемы представители прокуратуры или других подобных ведомств отказались прийти, подчеркнув свою незаинтересованность.