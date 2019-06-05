Роспотребнадзор: на Байкале в Ольхонском районе качество воды улучшилось

Ольхонский район, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Качество воды на озере Байкал в Ольхонском районе стало улучшаться. Об этом 6 июня журналистам заявила главный специалист-эксперт отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ольга Скульбеденко. Она отметила, что официально турбазы санитарно-эпидимеологические заключения качества воды на своих пляжах не заказывают, хотя им следует это делать. Но Роспотребнадзор сам регулярно проводит мониторинг в нескольких точках, в том числе в заливах Мухор, Куркутском и Сарайском. И по сравнению с данными 2017 года сейчас показатели качества воды там улучшились почти в два раза. По анализу воды Байкала в Ольхонском районе в этом году пока не выявлено ни одной нестандартной пробы. В Роспотребнадзоре считают, что это – результат эффективной работы контролирующих и надзорных органов, вынудивших турбизнес более ответственно относиться к своей деятельности. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

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