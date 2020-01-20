Роспотребнадзор поддерживает запрет на продажу фосфатосодержащей продукции на Байкале

Москва, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Роспотребнадзор поддержал проект закона, ограничивающего продажу фосфатосодержащей продукции на Байкальской природной территории (БПТ), сообщает ИА «Восток-Телеинформ» со ссылкой на региональную приемную депутата Госдумы Николая Будуева.

– По результатам рассмотрения Роспотребнадзор сообщает, что готов поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал, – говорится в письме, подписанном руководителем Роспотребнадзора РФ Анной Поповой.

Законопроект, авторами которого выступают депутаты Государственной думы-члены МРГ «Байкал» Николай Будуев и Николай Валуев, предусматривает запрет на продажу моющих средств с содержанием фосфатов выше 5% на Байкальской природной территории.

– На сегодняшний день мы получили положительные отзывы от двух ключевых федеральных ведомств. Надеюсь, что законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы на весенней сессии, – заявил парламентарий.

Напомним, заперт на фосфатосодержащие моющие средства на Байкале обсуждается несколько лет с подачи экологов-активистов. В 2018 году на Ольхоне стартовал «тест-драйв» бесфосфатных моющих средств. Ранее стало известно, что первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Николай Валуев намерен обратиться в Минприроды и Минпромторг с инициативой в качестве эксперимента полностью прекратить продажу моющих средств с фосфатами на Байкальской природной территории. Кроме того, межфракционная рабочая группа «Байкал» одобрила законопроект об ограничении продажи вредных моющих средств на Байкальской природной территории. Инициатива предусматривает ограничение продажи моющих средств с содержанием фосфатов и фосфонатов. Количество этих элементов в моющих средствах должно быть равно 0 или в пределах арифметической погрешности. Минприроды России полностью поддержало инициативу МРГ «Байкал» и предложило рассмотреть возможность реализации этой инициативы в других субъектах Российской Федерации, на территории которых расположены уникальные водные объекты.