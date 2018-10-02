|Байкал
|03.10.2018
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Россельхознадзор: в байкальском омуле обнаружены паразиты
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Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Больше половины особей байкальского омуля заражено паразитами.
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, специалистами отдела ветеринарного надзора направлено 50 проб байкальского омуля на выявление заражения паразитом. В ходе лабораторных исследований в 31 пробе обнаружены цисты, содержащие жизнеспособные личинки чаечного лентеца (Diphyllobothrium dendriticum), что составило 62%.
Эти результаты получены в конце сентября. Рыба выловлена и отобрана в бассейне озера Байкал и впадающих в него реках в научных целях ФГБНУ «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства».
Для сравнения: в октябре прошлого года при мониторинговых исследованиях из 70 проб в 59 случаях байкальский омуль был заражен этим паразитом (это 84%).
В связи с высокой пораженностью омуля чаечным лентецом Россельхознадзор напоминает, что употреблять в пищу любую рыбу необходимо только после тщательного прожаривания, варки или посола при соблюдении определенных требований.
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