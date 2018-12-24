Рядом с «Хранителем Байкала» на Ольхоне задумали проводить выставки и концерты

Ольхонский район, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Рядом со скульптурой «Хранитель Байкала» Даши Надакова, установленной на острове Ольхон, планируют проводить выставки и концерты, различные мероприятия, связанные с народным искусством. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Глава региона Сергей Левченко во время встречи с российским режиссером и продюсером Сергеем Мирошниченко озвучил планы по превращению местности Узуры, где и установили композицию, в центр экотуризма.

Сергей Мирошниченко сообщил главе региона, что побывал на месте установки скульптуры. Там проходили съемки фильма о «Хранителе Байкала».

– Фильм проходит финальную стадию. Мы сделаем версию кинопроката и телевизионную версию. Уверен, что документальный фильм о самобытном таланте Даши, о его творчестве вызовет несомненный интерес зрителей, а наши совместные усилия будут способствовать сохранению и развитию культурного наследия Сибири. Что касается скульптуры, считаю, что она станет украшением Ольхона, это элемент культурной жизни, – сказал Сергей Мирошниченко.

В конце мая 2019 года предполагается презентация фильма. К этому времени территория у скульптуры «Хранитель Байкала» будет облагорожена.