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Байкал
18.09.2018

Счётная палата проверит эффективность трат на рекультивацию отходов Байкальского ЦБК

Байкальск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Счётная палата РФ проведёт проверку эффективности использования денежных средств, выделенных для рекультивации отходов Байкальского ЦБК. Инициатором проверки выступил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Соответствующий запрос был направлен в адрес Счётной палаты в конце августа 2018 года. В ведомстве отмечают, что в настоящее время проводятся контрольные мероприятия по использованию средств бюджета на ФЦП по охране озера Байкал, в рамках которых предусмотрена, в том числе, проверка реализации мероприятий по ликвидации отходов БЦБК. В ноябре в комитет будет представлен соответствующий отчёт.

– Важно понять, куда уходят бюджетные средства, выделяемые для очищения берегов Байкала от отходов целлюлозно-бумажного комбината. Деньги выделяются, а лигнин как лежал, так и лежит, представляя опасность. С 2013 года берега озера не могут очистить от загрязнений, причём на это уже потрачено более 1,3 млрд руб. В этом году из федерального бюджета выделено ещё 1,4 млрд рублей, и региональные власти их до сих не освоили, – заявил Николай Николаев.

Ранее Николай Николаев уже предложил прекратить экспериментировать и вернуть решение проблемы на федеральный уровень, потому что сама Иркутская область с этим не справляется, а к вопросу подключить общественный контроль и научное сообщество.

Эта же позиция была озвучена 18 сентября на общественных слушаниях, посвящённых текущему состоянию решения проблемы по рекультивации, которые прошли в Иркутске.

– В рамках слушаний общественники предложили провести научно-практическую конференцию, где все ученые смогут презентовать свои технологии. Такую инициативу мы поддерживаем и проведём её на площадке нашего комитета. Пора учёным и общественности принимать активное участие во всех этапах реализации этого важного для всей страны проекта, – отметил Николай Николаев.

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