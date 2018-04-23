Сергей Левченко: антропогенная нагрузка от китайских туристов не соотносима с экономическим эффектом

Иркутская область, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы мы столкнулись с увеличением туристического потока на Байкал, в большей степени за счет китайских туристов. Об этом в своем послании к Законодательному собранию Иркутской области заявил глава региона Сергей Левченко.

Он отметил, что «такая антропогенная нагрузка на берега Байкала не соотносится с экономической отдачей для региона». Однако при этом предложил бороться лишь с одной из причин – нелегальным трубизнесом.

– Работа по выявлению субъектов туристской деятельности, осуществляющих ее незаконно, проводилась и в 2017 году, но совершенно очевидно, что ее нужно усиливать. И эта задача, в том числе, муниципалитетов, которые ведают земельными отношениями, - заявил глава региона.

В остальном – Сергей Левченко лишь в очередной раз обозначил проблемы развития цивилизованного трубизнеса в регионе – необходимость создания полноценной туристической инфраструктуры с учетом требований сохранения природной среды и снижения рекреационной нагрузки на побережье озера. «Остро стоят вопросы размещения туристов, развития транспорта, связи, благоустройства маршрутов, роста налоговой отдачи от данной сферы деятельности», - отметил он.

При этом не было обозначено ни одного конкретного плана по решению этих задач, кроме поручения продолжить работу над паспортом приоритетного федерального проекта «Байкал – великое озеро великой страны».