Сергей Левченко попросил Минприроды РФ проверить заключение госэкоэкспертизы по заводу в Култуке

Иркутская область, 14.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал обращение на имя министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с просьбой дать поручение ведомствам, которые находятся в ведении Минприроды, проверить положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации завода по производству питьевой бутилированной воды в поселке Култук Слюдянского района.

Как сообщает пресс-служба губернатора, необходимость этих мер глава региона объясняет результатами недавних ревизий строящегося объекта. Так, проверка специалистов Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора по Иркутской области и представителей филиала ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону показала, что предприятие «АкваСиб» нарушило требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления». В частности, в ходе обследования на территории строящегося завода обнаружили следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки – локальные навалы отходов производства.

Кроме того, на момент проверки не было предоставлено разрешение «АкваСибу» на проведение земляных работ по снятию почвенного грунта для обустройства траншей под водоводы, выданное администрацией Култука. Выяснилось, что были нарушения и на этапе общественных слушаний по строительству этого завода.

В настоящий момент органы прокуратуры всестороннее изучают материалы государственной экологической экспертизы, проведенной управлением Росприроднадзора по Иркутской области в 2016 году.

Напомним, о строительстве завода в поселке Култук стало известно в 2017 году. Против предприятия создали петицию, в которой призвали губернатора и президента не продавать Байкал Китаю. Стоит отметить, что это не первый завод по розливу воды на Байкале. В 2016 году в Байкальске на промплощадке БЦБК было открыто подобное предприятие, которое также экспортировало продукцию за рубеж. Однако его закрыли в 2017 году из-за нарушений санитарного законодательства. Еще один завод запустили в Прибайкальском районе в Бурятии, кроме того, планировалось подобное предприятие и в Выдрино.

Представители инвестора, а также ученые уже выразили свое отношение к шумихе вокруг завода. По их мнению, нагнетание протестных настроений вокруг завода в поселке Култук Слюдянского района скорее отвлекает от настоящих проблем Байкала, чем отражает реальное положение дел. Производство в Култуке – одно из самых современных и экологичных на озере на сегодняшний день. Позиции властей разнятся: губернатор Иркутской области Сергей Левченко вслед за прокуратурой поручил провести проверку законности строительства предприятия, включенного в реестр инвестиционных проектов региона, а глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал завод.

Ранее против строительства завода выступил стилист и певец Сергей Зверев, он даже вышел на пикет в начале марта. Теперь известный уроженец Култука получил повестку в полицию. Против предприятия выступили и другие известные люди. Например, экс-участница телепередачи «Дом-2» уроженка Читинской области Виктория Боня и телеведущая Елена Летучая , которая несколько лет назад принимала участие в проекте «360 минут ради Байкала». Позже стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по экспорту воды в Китай.

Между тем, правозащитники считают, что сам завод урона Байкалу не нанесет, однако его строительство может затронуть природную территорию «Таловские болота», которая важна для сохранения популяций многих видов птиц.