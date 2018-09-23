Сергей Левченко: слоганом следующего БМЭВФ станет «Чистая вода – путь к устойчивому развитию»

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершился второй Байкальский международный экологический водный форум. На итогов пленарном заседании были озвучены его результаты и основные пункты проекта резолюции, сформированной по итогам работы всех секций. – Я видел на многих площадках, как рассматривались самые актуальные и значимые темы, и уверен, что результаты, полученные в процессе работы, обязательно принесут практическую пользу, – заявил на открытии итогового заседания губернатор Иркутской области Сергей Левченко. – Второй Байкальский международный экологический водный форум оправдал наши ожидания. Руководители секций озвучили основные результаты и предложения к резолюции, выработанные на их обсуждениях. Ряд значительных пунктов отметил заместитель главного ученого секретаря президиума РАН, вице-президент российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде, профессор МГУ Сергей Колесников. – Мы пришли к выводу о необходимости научного обоснования нормативно-правового регулирования Центральной охранной зоны озера Байкал, а также уровня озера – так как возникают сомнения в достоверности сведений, публикуемых об этом уровне, – заявил он. Также требуется научное обоснование прекращения вылова омуля, что очень важно, так как может привести к социальным и экологическим последствиям, возникновению коррупционных схем, что мы и видим в результате. Сергей Колесников также отметил необходимость пересмотра нормативных показателей качества и загрязнителей воды: – Многие из них установлены давно, с тех пор появились новые методы оценки, новые и потенциально опасные загрязнители – стойкие органические загрязнители, наночастицы, нанопластики. В числе озвученных им пунктов резолюции также создание индивидуальных программ экологического мониторинга крупнейших пресноводных регионов России с единым протоколом исследований, пересмотр гигиенических требований к качеству питьевых вод, исследование показателей бутилированной байкальской питьевой воды, создание водных фондов в РФ, проведение всероссийского водного конгресса в 2019 году. Заместитель главного ученого секретаря президиума РАН, член-корреспондент РАН, профессор Александр Макоско отметил необходимость работы в направлении исследований и анализа климатических изменений, улучшения экологической безопасности воздуха и воды, подписания меморандума о международном сотрудничестве в решении экологических проблем озера Байкал, разработки программы под эгидой ЮНЕСКО «Методы и технологии обеспечения экологической безопасности озера Байкал». Председатель экспертно-технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, профессор Евгений Пупырев отметил, что необходимо завершить гармонизацию экологической нормативной базы для озера Байкал с общероссийской. – Также нужно продолжить разработку реестра оптимальных решений в области очистки сточных вод и переработки отходов с учетом региональных особенностей и повышенных требований, – отметил он. – Кроме того, требуется завершить схему отвода хозяйственных сточных вод центральной экологической зоны Байкала и перейди к ее практическому внедрению. МинЖКХ Приангарья рекомендовали провести не менее двух объединенных заседаний научно-технического совета министерства и экспертно-технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения по рассмотрению актуальных проблем водопользования. Также правительству Иркутской области предложено поддержать инициативу администрации Ольхонского района по программе строительства локальных очистных сооружений с возможностью повторного использования очищенных сточных вод. Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева отметила, что все рекомендации секции по туризму невозможно озвучить – она продолжалась пять часов и предложения ее участников занимают пять страниц мелкого текста. Среди самых значимых пунктов она озвучила необходимость разработки межрегиональной стратегии развития туризма в Байкальском регионе, принятие правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкала, поиск баланса между экономикой и экологией, «иначе туризм на территории региона существовать не сможет». – Еще одна из главных проблем, требующих решение – невозможность установить локальные очистные за пределами границ населенных пунктов в центральной экологической зоне Байкала со сбросом в грунт при наличии множества прекрасных технологий, позволяющих это сделать, – подчеркнула Марина Григорьева. Она также отметила необходимость более четко определить границы и нормы для охраняемой зоны озера Байкал как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведущий научный сотрудник института стратегии развития образования РАО, руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО, профессор Елена Дзятковская рассказала о рекомендация образовательно-просветительской секции. Среди них - обновление модели экологического образования в стране, разработка индикаторов образования для устойчивого развития, включение предмета «Экология» в перечень обязательных для учащихся 10-11 классов. Директор по маркетингу международной курортной сети LifeClass в Словении Анастасия Ткаченко-Чеклич отметила перспективность развития на Байкале снаторно-курортного лечения международного уровня, прежде всего – бальнеологического направления. Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова отметила крайнюю тематическую секции по вопросам государственно-частного партнерства в Байкальском регионе. – ГЧП в Иркутской области хорошо развивается, за последние два года она сделала большой рывок в рейтинге ГЧП – с 60-го места переместилась на 19-е, – подчеркнула она. Было озвучено предложения рассмтореть на уровне региона возможность предоставления льгот по налогу на имущество при строительстве и реконструкции объектов в рамках ГЧП. Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал, что в развитие поднятых на форуме проблем вопросы по Байкальской природной территории будут рассматриваться в ближайшее время. – В Улан-Удэ 5 октября состоится межведомственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал под председательством министра Дмитрия Кобылкина, перед этим, 4 октября – совещание между Бурятией, Забайкальским краем и Иркутской областью для выработки общей стратегии и принятия ключевых решений. Выработанные в рамках форума предложения планируется доработать и оформить в течение месяца. Затем они будут направлены в Госдуму, правительство РФ, министерства науки и высшего образования, просвещения, финансов, экономического развития, природных ресурсов, транспорта, иностранных дел, федеральному агентству по туризму, делам молодежи и иным службам и агентствам РФ. Также их адресуют и региональным органам власти. – Мы в ходе обсуждений нащупали очень интересный термин, который несколько десятков лет был забыт – я имею в виду «устойчивое развитие», – заявил в конце пленарного заседания Сергей Левченко. – Это направление активно обсуждалось в середине 1990-х годов. Сейчас этот термин звучал на всех площадках, и я думаю, что он определяет метод решения вопросов в двух направлениях – это экономическое развитие и экология. Нам надо наполнить его правильным содержанием. Мы обсуждали несколько вариантов девизов следующего форума, я предлагаю в качестве окончательного варианта «Чистая вода – путь к устойчивому развитию». ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей крючков

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