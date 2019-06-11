Сергей Сокол принял участие в уборке дна Байкала от мусора

Иркутский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Участие в акции по очистке дна Байкала от мусора принял председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

Акция прошла в прибрежной полосе поселка Листвянка Иркутского района, ее организатор – Байкальский поисково-спасательный отряд, сообщает пресс-служба ЗС. Вместе с водолазами БПСО Сергей Сокол обследовал и чистил дно озера.

– Там столько мусора: пакеты, пластиковая посуда, банки, автомобильные шины. Нельзя так засорять Байкал! Когда мы боремся со строительством заводов на берегу, еще с чем-то, мы забываем о том, что сами здесь творим. За этим надо следить и бороться однозначно. Надо культуру отдыха и туризма воспитывать. Спасибо ребятам, что регулярно очищают берег, спасибо всем добровольцам. Это очень важная и нужная работа, – подчеркнул спикер ЗС.

Руководил погружением спасатель международного класса Евгений Дорогай. Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России проводит уборку мусора со дна озера ежегодно. Акция организуется в рамках водолазных учебно-тренировочных сборов, куда съезжаются спасатели БПСО шести подразделений – Слюдянки, Сахюрты, Посолького, Северобайкальска, Усть-Баргузина и Николы. Сборы будут длиться 10 дней, убираться спасатели планируют параллельно с учебными погружениями.

Такая акция каждый год проходит и в районе Малого моря. Кроме мусора водолазы поднимают затонувшие машины и другие габаритные объекты. Помимо расчистки дна члены всех подразделений БПСО участвуют в субботниках, акциях по уборке мусора на берегу Байкала.