Сергей Тен: развитие туризма на Байкале необходимо проводить в комплексе с развитием транспортной инфраструктуры

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы ликвидации последствий наводнения на территории Байкальска, строительства объектов культуры в Слюдянском районе, а также вопросы развития моногорода Байкальска как центра туризма в границах туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» – все это обсуждалось на совещании, которое прошло во время рабочей поездки в Слюдянский район врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Как сообщает пресс-служба Сергея Тена, в нем также приняли участие представители правительства региона, главы муниципальных образований, представители природоохранной прокуратуры и Роспотребнадзора.

На данный момент основным инвестиционным проектом в сфере туризма в Иркутской области является создание туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала». Проект имеет статус приоритетного инвестиционного проекта региона и включен в перечень мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма». В границах ТРК «Ворота Байкала» расположена особая экономическая зона, здесь действует особый режим ведения хозяйственной деятельности для компаний-резидентов в части предоставления налоговых льгот, а также создания за счет государства объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации туристических проектов.

На встрече шла речь и о создании брендового туристского маршрута «Южно-Байкальское кольцо» и нормативно-правовом регулировании туристской деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

– Развитие туризма на Байкале необходимо также рассматривать через призму развития транспортной инфраструктуры региона. Львиная доля потока туристов в Байкальск проходит через Иркутск, по федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал». Выезд на эту автодорогу проходит через район Синюшина гора, где образуются пробки и заторы. И здесь только комплексное развитие как городских дорог, так и дорог федерального и регионального значения, смогут избавить жителей от этих проблем. Ежегодно количество туристов увеличивается, поэтому необходимо также развивать автомобильные дороги в этом направлении. В первую очередь для безопасности как самих туристов, так и местных жителей. Необходимо также создавать и развивать придорожный сервис. Чтобы туристы, которые едут на Байкал на своих автомобилях, могли по дороге отдохнуть, перекусить и, в случае необходимости, провести ремонт своей машины, – резюмировал депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.

В ходе заседания также обсудили тему предотвращения паводков. Чтобы избежать рисков весенних паводков, уже сейчас необходимо начать работы по их предупреждению. Для этого были осмотрены объекты, которые пострадали в прошлом году во время летнего наводнения, а также гидротехнические сооружения в русле реки Большая Осиновка в Слюдянском районе.

За счет резервного фонда области выделено около 81,8 млн рублей на проведение аварийно-спасательных работ в руслах рек Малая Осиновка, Большая Осиновка, Бабха, Харлахта, Солзан. Средства необходимы на расчистку русел рек от наносов, древесного и другого мусора, который мешает естественному течению рек и создает угрозу ЧС в период таянья снега.

Общая протяженность участка работ, на котором необходимо произвести расчистку русел рек, составляет 25 километров.