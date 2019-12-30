|Байкал
|07.01.2020
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Сергей Зверев вновь приехал на Байкал и продолжил акцию по его спасению
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Иркутская область, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Известный московский стилист, уроженец Иркутской области Сергей Зверев вновь приехал на Байкал и продолжил акцию по его спасению. Видео шоумен разместил у себя на странице в соцсетях.
Свое обращение Сергей Зверев записал на Таловских болотах в Култуке. Он заметил, что скоро наступит весна, сюда прилетят краснокнижные птицы, однако экосистема уникального места нарушена китайским заводом по розливу байкальской воды.
– Что делать с этим заводом? Вся экосистема Таловских болот нарушена... На людей, которые пытаются приблизиться к заводу – пофотографировать или узнать, когда будут его сносить – охранники целенаправленно натравливают и выпускают злых собак и люди еле успевают убежать! – пишет стилист в комментариях к видео.
В самом ролике Сергей Зверев сообщает, что завод цел и невредим, его как будто «немного разобрали для вида», а основная часть «стоит как надо». Шоумен заявляет о необходимости исправить ситуацию до весны и просит поддержать его максимальным репостом.
В самом ролике Сергей Зверев сообщает, что завод цел и невредим, его как будто «немного разобрали для вида», а основная часть «стоит как надо». Шоумен заявляет о необходимости исправить ситуацию до весны и просит поддержать его максимальным репостом.