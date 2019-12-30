Иркутская область, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Известный московский стилист, уроженец Иркутской области Сергей Зверев вновь приехал на Байкал и продолжил акцию по его спасению. Видео шоумен разместил у себя на странице в соцсетях.

Свое обращение Сергей Зверев записал на Таловских болотах в Култуке. Он заметил, что скоро наступит весна, сюда прилетят краснокнижные птицы, однако экосистема уникального места нарушена китайским заводом по розливу байкальской воды.

– Что делать с этим заводом? Вся экосистема Таловских болот нарушена... На людей, которые пытаются приблизиться к заводу – пофотографировать или узнать, когда будут его сносить – охранники целенаправленно натравливают и выпускают злых собак и люди еле успевают убежать! – пишет стилист в комментариях к видео.