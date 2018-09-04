Сформирована программа второго Байкальского водного форума в Приангарье

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ключевой темой второго Байкальского международного экологического водного форума станет взаимосвязь экологического качества водной среды и здоровья человека, а девизом – «Байкал – источник жизни». Об этом заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко на заседании рабочей группы по организации форума.

Напомним, мероприятие намечено на 20-21 сентября. Как сообщает пресс-служба регправительства, по состоянию на 3 сентября на официальном сайте форума зарегистрировались уже 860 участников из 20 регионов России и 27 зарубежных стран. Уже сформирован проект деловой программы. Откроет его пленарное заседание. Тематические секции будут посвящены восьми направлениям. Среди них – международное сотрудничество в области сохранения уникальных озерных экосистем, роль санитарно-курортного комплекса Байкала в сохранении здоровья нации, влияние государственно-частного партнерства на экономику Байкальского региона, инновационные технологии водоочистки и управления отходами, экологическая безопасность.

В деловую программу включено проведение межведомственного круглого стола руководителей исполнительных органов власти регионов страны с представителями Минприроды РФ и надзорных органов. Планируется обсудить вопросы перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, формирования национального проекта «Экология», исполнения майского указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Большое внимание будет уделено экологическому просвещению – ему отведут одну из секций. Кроме того, в рамках форума планируется международный саммит молодежных лидеров в области водных ресурсов. Насыщенной должна быть и программа проекта «ЭКО-Поколение» (Экология, Культура, Образование).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков рассказал, что в преддверии форума проводится несколько конкурсов. Так, по теме «Байкал – источник жизни» на международном уровне выявляются лучшие технологии и проекты, создаваемые, в том числе, с привлечением молодых ученых и студентов. В этом конкурсе четыре номинации: «Технологии очистки сточных вод (технологии и оборудование)», «Проекты по сбору, переработке и утилизации отходов», «Проекты социально-ответственного малого и среднего бизнеса Байкальского региона», «Научные и специальные проекты по водным технологиям «Вода на службе человека – вода работает, лечит, воспитывает».

В конкурсе образовательных и просветительских проектов две номинации. Первая – «Методические разработки экологических уроков, игр, мастер-классы проектов, акций и других интерактивных мероприятий, а также разработки краткосрочных и долгосрочных просветительских программ, реализуемых в области экологического просвещения и образования». Вторая – «IT-программы для сетевых ресурсов: интернет-проекты, приложения к мобильным телефонам; обучающие компьютерные игры; другие электронные формы».

Еще один конкурс – «Зеленые звезды Байкала» – региональный. Он проводится среди гостиниц и других средств размещения. Здесь оцениваются меры, предпринимаемые для экономии ресурсов: воды, электроэнергии; экологическая политика гостиниц, осуществление экологического менеджмента, вовлеченность в социальную жизнь региона; организация раздельного сбора отходов; экологическое просвещение туристов, проведение акций, направленных на охрану окружающей среды, соблюдение природоохранного законодательства.

Также в рамках форума состоится благотворительный баскетбольный матч «Шаг вместе». Как сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник, основная цель мероприятия – оказать помощь детям-инвалидам в приобретении специализированного оборудования, а также привлечь внимание общественности к социальным проблемам детей, нуждающихся в лечении и социальной адаптации. Проект поддерживают известные спортсмены, политики, актеры, звезды шоу-бизнеса. Кроме самого матча, планируется проведение мастер-классов по баскетболу и футболу.

Аккредитация СМИ для освещения мероприятий форума проводится на сайте .