|Байкал
|14.05.2018
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Сюрприз от «Орла и решки»: бутылку с сотней долларов нашли волонтеры во время уборки мусора на Байкале
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Иркутский район, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Бутылку со спрятанной внутри сотней долларов нашли волонтеры в поселке Листвянка Иркутского района во время очистки побережья Байкала от мусора. Как выяснилось, «клад» оставлен командой телепередачи «Орел и решка».
О событии сообщается в
Напомним, выпуск телепередачи снимался в феврале этого года. Ведущие Влад Топалов и Регина Тодоренко бросили монетку в иркутском аэропорту. В итоге тот, кому выпал «орел» и досталась «золотая» банковская карта, должен был совершить вип-полет на вертолете к Малому морю. Другой отправился туда же после пешей прогулки по зимнему Иркутску с сотней долларов в кармане.
Сюжет должен выйти на канале «Пятница» сегодня, 14 мая, в 21:00.
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