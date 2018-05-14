Сюрприз от «Орла и решки»: бутылку с сотней долларов нашли волонтеры во время уборки мусора на Байкале

Иркутский район, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Бутылку со спрятанной внутри сотней долларов нашли волонтеры в поселке Листвянка Иркутского района во время очистки побережья Байкала от мусора. Как выяснилось, «клад» оставлен командой телепередачи «Орел и решка».

О событии сообщается в инстаграме «Вестей-Иркутск» . «Добро всегда вознаграждается», – поделились радостью участники мероприятия по уборке берега Байкала.

Напомним, выпуск телепередачи снимался в феврале этого года. Ведущие Влад Топалов и Регина Тодоренко бросили монетку в иркутском аэропорту. В итоге тот, кому выпал «орел» и досталась «золотая» банковская карта, должен был совершить вип-полет на вертолете к Малому морю. Другой отправился туда же после пешей прогулки по зимнему Иркутску с сотней долларов в кармане.

Сюжет должен выйти на канале «Пятница» сегодня, 14 мая, в 21:00.