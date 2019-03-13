СМИ: Дмитрий Медведев распорядится проверить завод в Култуке

Красноярск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по экспорту воды в Китай. Об этом сообщает «Интерфакс» .

– Эта тема сейчас стала очень острой. Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях, просто люди обращаются, – сказал Дмитрий Медведев на встрече с тренерами и студентами-членами спортивной сборной команды РФ на Универсиаде 2019 в Красноярске, отвечая на просьбу прокомментировать вопрос строительства на озере Байкал завода для экспорта воды в Китай.

По словам премьера, необходимо изучить все аспекты проекта.

– Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам, – сказал глава правительства.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что возвращаться к прошлому нельзя, необходимо наоборот предпринять все усилия для того, чтобы Байкал был самым чистым озером на планете.

– Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК. Считаю, что это было в целом сложное, но очень важное решение. Именно это решение позволило оздоровить общую ситуацию вокруг Байкала, – сказал премьер.

Он подчеркнул, что решение далось нелегко, поскольку на комбинате работали люди, производили определенную продукцию.

– Но мы это сделали, и комбинат закрыли. Так вот почему я это вспоминаю. Нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала, – сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее против строительства завода выступил стилист и певец Сергей Зверев, он даже вышел на пикет в начале марта. Теперь известный уроженец Култука получил повестку в полицию. Против предприятия выступили и другие известные люди. Например, экс-участница телепередачи «Дом-2» уроженка Читинской области Виктория Боня и телеведущая Елена Летучая , которая несколько лет назад принимала участие в проекте «360 минут ради Байкала».

Напомним, о строительстве завода в поселке Култук стало известно в 2017 году. Против предприятия создали петицию, в которой призвали губернатора и президента не продавать Байкал Китаю. Стоит отметить, что это не первый завод по розливу воды на Байкале. В 2016 году в Байкальске на промплощадке БЦБК было открыто подобное предприятие, которое также экспортировало продукцию за рубеж. Однако его закрыли в 2017 году из-за нарушений санитарного законодательства. Еще один завод запустили в Прибайкальском районе в Бурятии, кроме того, планировалось подобное предприятие и в Выдрино.

Представители инвестора, а также учёные уже выразили своё отношение к шумихе вокруг завода. По их мнению, нагнетание протестных настроений вокруг завода в посёлке Култук Слюдянского района скорее отвлекает от настоящих проблем Байкала, чем отражает реальное положение дел. Производство в Култуке – одно из самых современных и экологичных на озере на сегодняшний день. Позиции властей разнятся: губернатор Иркутской области Сергей Левченко вслед за прокуратурой поручил провести проверку законности строительства предприятия, включённого в реестр инвестиционных проектов региона, а глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал завод.