СМИ: эксперт назвал новый проект рекультивации БЦБК небезопасным

Байкальск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект рекультивации промышленной площадки БЦБК в Байкальске, при котором планируется использовать новую технологию, опасен. Об этом со ссылкой на члена экспертного совета Минприроды РФ Романа Незовибатько сообщает «Новая газета».

Речь идёт о способе, при котором лигнин высушивают на месте, из-за чего он должен сокращаться по массе и объёму. После этого отходы планируется вывозить на захоронение. Как ранее заявлял губернатор Иркутской области Сергей Левченко, преимущество идеи заключается в возможности отделения шлам-лигнина от воды и вредных примесей, что ведет к снижению класса опасности до уровня, позволяющего его складировать на обычных полигонах ТБО.

– На первый взгляд, складирование не кажется проблемой. Но в ходе физико-химического воздействия на лигнин его биохимическая реактивность кратно увеличивается, в том числе благодаря абсорбированию других вредных веществ. Такие лигнины легковоспламеняемы, хорошо горят и высокотоксичны, ­– ​предупреждает Роман Незабиватько. – ​Примером может служить лигнино­хранилище Зиминского гидролизного завода, которое многие годы горело и дымило, выделяя СО, SО2, аммиак, сероводород и т.д. Думаю, не нужно объяснять, насколько опасны в высокой концентрации эти вещества для животного мира и человека.

Напомним, ранее предполагалось использовать проект, разработанный на основе предложений «ВЭБ Инжиниринг» от 2013 года. Он изначально вызвал критику учёных, а позже был признан не соответствующим законодательству. В связи с этим было предложено адаптировать проект к современным законам. Гендиректор «Росгеологии» Роман Панов (Госкорпорация выступает в роли оператора рекультивации – прим. ред.), в свою очередь, в 2017 году рассказал, что компания рассматривает и альтернативные способы решения проблемы.

СПРАВКА:

Байкальский ЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах- накопителях БЦБК – порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина – вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.

В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с холдингом «Росгеология» на рекультивацию отходов БЦБК. Стоимость контракта – 5,9 млрд рублей, сроки работы по рекультивации – до 2021 года. В конце мая сообщалось, что холдинг получил всю разрешительную документацию и паспорта объектов, необходимые для начала работ по ликвидации накопленного экологического ущерба.