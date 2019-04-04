СМИ: правительство РФ фактически легализует загрязнение Байкала

Интернет, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство природных ресурсов России намерено увеличить допустимые объёмы сброса вредных веществ в озеро Байкал. По существу правительство легализует загрязнение озера. Вместе с этим вопрос создания очистных сооружений не решается, сообщают «Аргументы недели» .

За последние 10 лет практически ничего не было сделано для охраны Байкала. Официальные ведомства могут только констатировать факт увеличивающегося загрязнения. Предлагаемые изменения по увеличению опасных сбросов выгодны руководителям промышленных предприятий.

Ряд политиков байкальского региона неоднократно направляли письменные обращения в федеральные ведомства о недопустимости увеличения сбросов вредных веществ в озеро. Чтобы изменить ситуацию для начала необходимо обеспечить мониторинг прибрежной зоны озера. Именно на этой территории происходит значительное загрязнение. Далее стоит провести экспертизу и направить её результаты в ЮНЕСКО.

Озеро Байкал вошло в национальный проект «Экология». Согласно данному проекту до 2024 года на озере планируется создать ряд крупных очистных сооружений. Стоит отметить, что чем меньше будут загрязнения, тем меньше будет стоимость создания очистных станций. Но пока всё сводится только к разговорам.