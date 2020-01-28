СМИ: Росгеология требует от властей Приангарья заплатить 230 миллионов рублей за подготовку ликвидации отходов БЦБК

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Росгеология» через суд требует от правительства Иркутской области возвращения 230 млн рублей, потраченных на подготовительные работы по ликвидации отходов на БЦБК, сообщает «Интерфакс».

– Мы предложили «Росгеологии» расторгнуть договор [на ликвидацию отходов]. А она подала в суд иск на 230 млн рублей, – цитирует «Интерфакс» слова замминистра природных ресурсов региона Евгения Бичинова.

По словам замминистра, госхолдинг через суд намерен компенсировать, в том числе, свои затраты в связи с работами на БЦБК.

Согласно материалам арбитражного суда Иркутской области, иск «Росгеология» подала 24 января. Он еще не принят к рассмотрению. Как третьи лица в иске указаны ООО «РГ-Экология» (входит в «Росгеологию») и «ВЭБ-Инжиниринг».

По данным «Интерфакса», представитель «Росгеологии» подтвердил подачу иска, но от комментариев отказался. При этом информированный источник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что «Росгеология» не выставляла каких-либо финансовый требований правительству, но просит признать бездействие Минприроды Иркутской области, которое «выразилось в нарушении взятых на себя обязательств по госконтракту на ликвидацию отходов БЦБК».

Напомним, в мае 2019 года Минприроды РФ сообщало о намерениях в ближайший месяц определиться с технологией переработки отходов БЦБК, а в начале июня прошли общественные слушания, на которых представили 62 технологии рекультивации промплощадки. Сергей Левченко заявил о намерении сменить подрядчика, занимающегося ликвидацией отходов БЦБК. В итоге Минприроды РФ предложило компании «Газэнергострой» заняться поиском технологий для ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината вместо госхолдинга «Росгеология».

В октябре 2019 года депутаты Заксобрания Иркутской области провели выездное совещание в Байкальске, на котором спикер Сергей Сокол заявил, что поручения президента по оздоровлению Байкала не исполняются. Спецпредставитель президента Сергей Иванов заявил, что работа по поиску технологии утилизации отходов БЦБК провалена.

В январе 2020 года стало известно, что корпорация «Газэнергострой» станет единственным поставщиком услуг по ликвидации накопленного ущерба от последствий деятельности БЦБК.