СПЧ: Минприроды России разработало законопроект, реально угрожающий Байкалу

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект Минприроды России о санитарных рубках вблизи озера Байкал, разработанный ещё в 2016 году, представляет реальную угрозу для Байкала и окружающих его лесов. В текущей редакции он приведёт только к хищническому лесоистреблению, росту масштабов лесных пожаров и загрязнению озера. Об этом заявили в Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ). Вопрос о разрешении сплошных санитарных рубок вблизи Байкала обсуждается уже несколько лет. Действующее законодательство разрешает проведение сплошных санитарных рубок в водоохранных зонах (новые нормы вступили в силу 1 июля 2019 года), однако оно не распространяется на Центральную экологическую зону Байкальской природной территории. – Сплошные санитарные рубки в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в некоторых ситуациях действительно могут быть необходимы – например, для вырубки погибших насаждений вокруг поселений и объектов инфраструктуры с целью снижения пожарной опасности и риска перехода пожаров на эти поселения и объекты. Однако, если разработанный Минприроды России законопроект будет принят в текущей редакции, это неизбежно приведет к росту масштабов лесных пожаров и загрязнения озера, создаст дополнительные угрозы для экосистемы озера. Это связано как минимум, с двумя группами факторов, – говорят в СПЧ. Во-первых, в рамках существующей системы управления лесами сплошные санитарные рубки могут проводиться в значительных масштабах только как коммерческие мероприятия – за счёт доходов от продажи заготавливаемой древесины. При существующем и предполагаемом на ближайшие годы уровне финансирования лесного хозяйства, в том числе переданных республике Бурятия и Иркутской области лесных полномочий, новым бюджетным средствам на проведение санитарных рубок на Байкале взяться будет неоткуда. Перераспределение же существующих денег в пользу расходов на санитарные рубки неизбежно приведет к снижению защищенности лесов от пожаров, поскольку остальные крупнейшие статьи расходов так или иначе связаны с охраной лесов, считают в СПЧ. В результате в рубку будут назначаться, в первую очередь, участки с наибольшими запасами коммерчески ценной древесины, на которых по формальным основаниям можно назначить сплошную санитарную рубку. Действующая система правил в сфере санитарной безопасности устроена так, что при желании обосновать назначение сплошной санитарной рубки можно практически в любом диком лесу, тем более в лесу, затронутом пожаром, а таких на Байкале большинство. Таким образом, разрешение сплошных санитарных рубок вблизи Байкала без дополнительных ограничений на практике будет означать разрешение на обычное коммерческое лесопользование на этой уникальной природной территории, в границах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. А коммерческое лесопользование в Байкальском регионе является одной из главных причин лесных пожаров – львиная доля этих пожаров начинается вблизи объектов инфраструктуры и самих рубок. С учетом состоявшегося объединения китайских импортеров российской древесины в специальный отраслевой союз, который явно упростит и удешевит закупку и вывоз из России ценного древесного сырья, разрешение сплошных санитарных рубок вблизи Байкала может привести к радикальному росту разорительного для лесов коммерческого лесопользования вблизи озера в самые ближайшие годы. Во-вторых, рубка леса в горных условиях с использованием обычной лесозаготовительной и дорожной техники всегда ведет к росту эрозии почвы. Существуют технологии, позволяющие эту эрозию несколько уменьшить, но они очень дороги и в любом случае не решат проблему полностью. Чем больше будет сплошных санитарных рубок вблизи Байкала, тем больше будет смываться в озеро и впадающие в него водотоки глины, песка, биогенных элементов. С учётом характерного для таёжной зоны дефицита квалифицированных лесных кадров и специализированной лесной техники, технологического нигилизма и иных подобных обстоятельств, можно предположить, что общая загрязненность рек и ручьёв в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в результате разрешения сплошных санитарных рубок вырастет многократно. С учетом того, что значительная часть лесов в границах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал» пройдена катастрофическими пожарами 2015-2016 годов, есть основания полагать, что в сплошные санитарные рубки будут отводиться в первую очередь леса, не погибшие от пожаров или восстановившиеся после них при оставлении полностью погибших насаждений. Тем самым будет ухудшаться состояние оставшихся лесов, а кроме того – увеличиваться пожарная опасность в связи с развитием дорожной сети, и как следствие – увеличением доступности лесов. Помимо этого, план мероприятий федерального проекта «Сохранение озера Байкал» предусматривает отмену запрета перевода земель лесного фонда в иные категории земель. В упомянутом проекте речь идёт о переводе земель лесного фонда в земли промышленности для строительства и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры. Если ограничиться только этим, такое решение можно было бы назвать приемлемым, поскольку расширение железнодорожной инфраструктуры носит локальный характер и касается земель, и так подверженных сильной антропогенной нагрузке. Однако формулировки плана мероприятий могут подразумевать и перевод земель лесного фонда в другие категории для любых целей (включая строительство промышленных и спортивно-туристических объектов), против чего неоднократно выступал Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. Совет полагает, что развитие ситуации, при котором правовая охрана озера Байкал будет систематически снижаться, абсолютно недопустимо. В то же время следует согласиться с Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой в том, что нынешняя система запретов и ограничений, действующая в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, иногда создает неоправданно высокие сложности для жителей этой территории. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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