Специалисты из Нальчика разработают рекомендации по защите Слюдянского района от селей

Слюдянский район, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Высокогорного геофизического института из Нальчика проведут исследования динамики развития в Слюдянском районе селей, оползней и паводков. По итогам они разработают рекомендации по селезащите. Об этом 18 сентября на публичных слушаниях по ликвидации отходов БЦБК сообщил глава дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба Валентин Бороденко.

Сумма контракта составила 2,9 млн рублей. Специалисты должны прибыть в Слюдянский район 24 сентября. Пока же технологии защиты от селей в этой прибайкальской территории не разработаны, Лесхоз Иркутской области расчистил от деревьев русла рек и водоотводящие каналы золошлакоотвалов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Расчистку провели на реках Малая и Большая Осиновка, Солзан, Харлахта, Утулик, Первом и Втором ручье, ручье Красный Ключ и Болотоный. Работы, которые должны увеличить пропускную способность водоёмов во время паводков весной и летом, завершили в начале августа 2018 года, сообщил Валентин Бороденко.

Однако глава Байкальского центра гражданской экспертизы Юрий Фалейчик, по чьей инициативе проходили слушания, отметил, что фактически никакие противоселевые мероприятия в Слюдянском районе пока не проведены. Вопрос этот критически важный, поскольку угроза селей, в первую очередь, связана с возможной экологической катастрофой. Селевые потоки могут спровоцировать попадание в Байкал шлам-лигнина, который хранится в картах-накопителях БЦБК.

– Это селеопасный район, и если бы не это, хранился бы этот лигнин там 150 лет, зарос бы и ничего. Угроза селей и заставляет нас рекультивировать полигон, но в ваших контрактах (с Росгеологией на ликвидацию накопленного ущерба от деятельности предприятия – прим. ред.) селезащиты нет вообще. Она в последний раз выполнялась больше 30 лет назад, – сказал Юрий Фалейчик.

Он отметил, что селезащитные мероприятия – чрезвычайно сложный процесс, проводить их по рекомендациям нельзя, нужен специальный проект, который уже существует. Документ был разработан по заказу руководства БЦБК, когда комбинат ещё действовал, сейчас его нужно лишь актуализировать.

Напомним, вопрос по селезащите неоднократно поднимали иркутские учёные. По их мнению, если сооружения не создать, существует огромный риск, что в Байкал попадут миллионы тонн отходов БЦБК. В 2017 году губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил предусмотреть в бюджете региона на 2018 год 45 млн рублей на первоначальные мероприятия по создание селезащитных сооружений вблизи Байкальска.