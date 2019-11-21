Ольхонский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату. Об этом они рассказали на встрече с жителями села Онгурён Ольхонского района, сообщает пресс-служба учреждения.

Встреча местных жителей с сотрудниками «Заповедного Прибайкалья» состоялась по поводу коллективного обращения селян сразу по нескольким вопросам. В их числе – земельные отношения и правила ведения хозяйства на охраняемой природной территории.

– Главная мысль, которую мы хотели донести до жителей Онгурёна – это то, что на территории нацпарка можно вести хозяйственную деятельность, не нарушая закон – заготавливать валежник, пасти скот, заготавливать сено и выполнять другие работы. При этом необходимо соблюдать определенные условия, их мы отразили в памятках, которые раздали всем участникам встречи, – рассказал начальник отдела административно-правовой работы Николай Резников.

Он также добавил, что специалисты учреждения подготовили документы для внесения в ЕГРН границ национального парка и отправили их в федеральную кадастровую палату. Именно этот орган поставит границы нацпарка на кадастровый учет.

Кроме того, жителям рассказали, что они имеют право собирать валежник на территории Онгуренского лесничества, но только ту древесину, размер которой не превышает 1,5 метров. После сотрудники отдела экологического просвещения провели образовательно-развлекательную игру «Заповедный квест» для детей села Онгурен.

По итогам встречи руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приняло решение, что теперь представитель Онгуренского лесничества будет еженедельно посещать село, чтобы оперативно решать возникающие у местных жителей вопросы.