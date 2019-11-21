ТЕМЫ
Архив
< Ноябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Байкал
20.11.2019

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату

Ольхонский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату. Об этом они рассказали на встрече с жителями села Онгурён Ольхонского района, сообщает пресс-служба учреждения.

Встреча местных жителей с сотрудниками «Заповедного Прибайкалья» состоялась по поводу коллективного обращения селян сразу по нескольким вопросам. В их числе – земельные отношения и правила ведения хозяйства на охраняемой природной территории.

– Главная мысль, которую мы хотели донести до жителей Онгурёна – это то, что на территории нацпарка можно вести хозяйственную деятельность, не нарушая закон – заготавливать валежник, пасти скот, заготавливать сено и выполнять другие работы. При этом необходимо соблюдать определенные условия, их мы отразили в памятках, которые раздали всем участникам встречи, – рассказал начальник отдела административно-правовой работы Николай Резников.

Он также добавил, что специалисты учреждения подготовили документы для внесения в ЕГРН границ национального парка и отправили их в федеральную кадастровую палату. Именно этот орган поставит границы нацпарка на кадастровый учет.

Кроме того, жителям рассказали, что они имеют право собирать валежник на территории Онгуренского лесничества, но только ту древесину, размер которой не превышает 1,5 метров. После сотрудники отдела экологического просвещения провели образовательно-развлекательную игру «Заповедный квест» для детей села Онгурен.

По итогам встречи руководство ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приняло решение, что теперь представитель Онгуренского лесничества будет еженедельно посещать село, чтобы оперативно решать возникающие у местных жителей вопросы.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Байкал»:
За время нереста байкальского омуля в 2019 году браконьеры успели выловить рыбы почти на 13 миллионов рублей21.11.2019
-2019-13-
Иркутская область, Бурятия, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на пресс-конференции 21 ноября озвучили итоги нереста омуля в Байкальском регионе за 2019 год. Впервые нерест проходил в новых условиях – такса за один добытый хвост выросла почти в 15 раз, а нарушителей ловили, в том числе, при помощи высокотехнологичного дрона.
Михаил Щапов: на прибайкальских территориях не должно быть объектов, угрожающих озеру21.11.2019
Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по экологии и охране окружающей среды 20 ноября рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, корректирующий режим экологической экспертизы на прибайкальских территориях. Законопроект № 687768-7 внесен в Госдуму правительством России в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 14 августа 2017 года № Пр-1602 по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, которое прошло 4 августа 2017 года.
Сергей Тен заявил о том, что согласован перечень объектов соцназначения у Байкала, которые освободят от федеральной экологической экспертизы21.11.2019
2019-11-21-01-39-26
Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен принял участие в заседании комитета по экологии и охране окружающей среды, где был согласован перечень объектов социального назначения, которые будут освобождены от экологической экспертизы федерального уровня в двух зонах Байкальской природной территории – буферной и атмосферного влияния. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату20.11.2019
Ольхонский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату. Об этом они рассказали на встрече с жителями села Онгурён Ольхонского района, сообщает пресс-служба учреждения.
В Ольхонском районе снесут турбазу «Два бегемота»20.11.2019
2019-11-20-04-53-27
Ольхонский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд оставил без изменения решение суда низшей инстанции о сносе туристической базы «Два бегемота» в Центральной экологической зоне Байкала.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 19 ноября 2019 года19.11.2019
tur191119
Немецкая компания разрабатывает круизы по Байкалу19.11.2019
2019-11-19-04-01-42
Бурятия, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Немецкая компания «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» разрабатывает круизы по озеру Байкал. Об этом сообщает пресс-служба агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Экотуры по байкальским нацпаркам можно будет составлять самостоятельно18.11.2019
Иркутская область, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды РФ работают над созданием информационного портала, где можно будет самостоятельно сформировать тур по паркам, заповедникам и заказникам России. Об этом со ссылкой на советника департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрея Донских сообщает НСН.
Турсезон-2019 на Байкале: паводки, китайцы и «дикари»18.11.2019
2019-11-18-04-33-09
Иркутская область, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области завершился высокий туристический сезон. В этом году он был осложнен природными катастрофами, все лето происходившими в регионе – паводками и пожарами. Эксперты подводят предварительные итоги.
В бурятском поселке Танхой на берегу Байкала построят гостевой комплекс15.11.2019
Бурятия, Москва, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство гостевого комплекса в поселке Танхой республики Бурятия и выдали положительные заключения.
Две свалки ликвидировали неподалеку от Байкала под контролем судебных приставов15.11.2019
2019-11-15-05-10-35
Ольхонский район, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Две свалки твердых коммунальных отходов на прилегающей к Байкалу территории ликвидировали под контролем судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
В Иркутской области задержали автомобиль, везший 400 штук омуля13.11.2019
-400-
Иркутская область, 13.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские на автодороге Хужир – Еланцы – Иркутск задержали автомобиль, в багажнике которого обнаружено свыше 400 рыб. Экспертиза показала, что это замороженный омуль, предположительно незаконно добытый на территории Прибайкальского национального парка в акватории озера Байкал.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 12 ноября 2019 года12.11.2019
tur121119
В Байкальском заповеднике за 2019 год окольцевали 119 видов птиц12.11.2019
Бурятия, 12.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году на станции кольцевания птиц «Байкальская» в Бурятии было окольцовано 6 тысяч 468 птиц 119 видов. Из них 5 тысяч 920 птиц окольцовано на станции и 548 птиц - на второй точке в посёлке Танхой. Об этом сообщается на странице станции в соцсети «ВКонтакте».
Медведи в Баргузинском заповеднике из-за тёплой осени до сих пор не впали в спячку12.11.2019
Бурятия, 12.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Баргузинском заповеднике в Бурятии медведи из-за аномально тёплой осени не могут залечь в берлоги. Некоторые из них ещё бодрствуют и находятся в кедровниках, где в этом году был урожай ореха. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
На Ольхоне определили самые загруженные туристами места12.11.2019
2019-11-12-05-31-57
Ольхонский район, 12.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты «Заповедного Прибайкалья» по окончании туристического сезона оценили рекреационную нагрузку в наиболее посещаемых местах острова Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В Иркутске на русский язык впервые перевели американскую книгу о тропостроении11.11.2019
Иркутск, 11.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские переводчики перевели на русский язык книгу о тропостроении американского писателя и волонтёра «Большой байкальской тропы» Боба Беркби. Пилотный тираж книги в 20 экземпляров вышла из печати 8 ноября. Об этом стало известно в тот же день на встрече с участниками и сторонниками ББТ.
ББТ в 2019 году построила больше 61 километра троп и начала очищать скалы от надписей туристов11.11.2019
-2019-61-
Иркутская область, Бурятия, 11.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Большая байкальская тропа» в 2019 году в рамках 18 проектов построила, отремонтировала, расчистила и промаркировала 61 км 320 метров троп.  Об этом 8 ноября на встрече с участниками и сторонниками организации рассказала куратор проектов ББТ Наталья Тугутхонова.
В Иркутской области с марта в МЧС зарегистрировали более двух тысяч тургрупп10.11.2019
Иркутская область, 10.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 12 тысяч туристов воспользовались в 2019 году онлайн-регистрацией своего маршрута на территории Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
В поселке Листвянка 7 декабря устроят «Большой байкальский спортквест»09.11.2019
Иркутский район, 9.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодный фестиваль «Большой байкальский спортквест» пройдет 7 декабря 2019 года в поселке Листвянка Иркутского района. Команды-участницы будут перемещаться по локациям, соревнуясь в спортивных, интеллектуальных и творческих заданиях. Об сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.
Блогер Илья Варламов заявил, что готов выйти на Красную Площадь с плакатом в защиту Байкала09.11.2019
Иркутская область, 9.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Известный блогер и урбанист Илья Варламов после посещения Иркутска и Байкала снял 18-минутный ролик о своем путешествии и ситуации, которая творится на берегу великого озера. Видео он выложил на своей странице.
В Москве на фестивале представят экологическую игру-путешествие о Байкале08.11.2019
Москва, 8.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Экологическая игра-путешествие с элементами викторины «Увлекательная экспедиция вокруг Байкала», созданная специалистами Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева, будет представлена на Московском научно-популярном фестивале «Байкал. Магия воды», который пройдет с 9 ноября по 5 декабря.
В Байкальском заповеднике впервые за два года повстречали редкое животное – манула08.11.2019
2019-11-08-08-32-26
Бурятия, 8.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В конце октября 2019 года в заказнике «Алтачейский» инспекторы встретили манула. Ранее это редкое животное, занесённое в Красную книгу Бурятии и России, в заказнике манула отмечали в 2017 году, а также в 2016 году на границе с ним. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
Природоохранная прокуратура нашла нарушения требований ФЦП по охране Байкала в Листвянке08.11.2019
2019-11-08-03-21-36
Иркутский район, 8.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Планируемое строительство берегоукрепления озера Байкал в границах прибрежной полосы поселка Листвянка Иркутского района не приведет к защите населенного пункта от подтопления. К такому неутешительному выводу пришла Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
Под суд отправится житель Бурятии, добывавший омуля в период нереста07.11.2019
Бурятия, 7.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Под суд отправится житель Бурятии, добывавший сетью омуля в период нереста, а также – байкальскую нерпу.
В Бурятии за сутки на незаконном лове омуля попались несколько браконьеров07.11.2019
2019-11-07-04-08-08
Бурятия, 7.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники транспортной полиции Бурятии во время рейдов для предупреждения и пресечения экологических преступлений на Байкале и прилегающих реках вновь задержали браконьеров, ловивших омуля.
В Иркутске создано первое в России приложение для виртуального тура по Байкалу и знаковым местам Сибири06.11.2019
2019-11-06-07-52-33
Иркутск, 6.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске создано первое в России приложение для виртуального тура по Байкалу и знаковым местам Сибири. Программу VR Baikal можно бесплатно скачать на официальном сайте производителя.
В Бурятии на Байкале пропали трое рыбаков05.11.2019
2019-11-05-09-29-57
Бурятия, 5.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии на озере Байкал днем 4 ноября пропали трое рыбаков, спасатели ведут поиски. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
Индустрия туризма в Байкальском регионе. Вестник ИА «Телеинформ» от 5 ноября 2019 года05.11.2019
tur051119
Ольхон попал в список самых мистических мест России02.11.2019
Ольхонский район, 2.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Остров Ольхон на Байкале возглавил список самых мистических мест России.
На Ольхоне запускают эколабораторию по переработке отходов01.11.2019
2019-11-01-09-39-23
Ольхонский район, 1.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Российское подразделение международного концерна HEINEKEN реализовало на острове Ольхон инновационное решение для организации раздельного сбора и переработки мусора и запустило уникальную эколабораторию, специализирующуюся на переработке стекла, пластика и органических отходов. Подробности – в материале Телеинформа.
СМИ: на Байкале хотят построить первую модельную туристическую тропу01.11.2019
2019-11-01-08-53-33
Иркутская область, 1.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Летом 2020 года на побережье озера Байкал в Иркутской области планируется построить модельную туристическую тропу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя ассоциации «Большая Байкальская тропа» Елену Чубакову.
Сергей Сокол обсудил с экологами актуальные проблемы охраны природы в Иркутской области31.10.2019
Иркутск, 31.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол накануне 95-летия Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и 65-летия иркутского областного отделения этой организации встретился с представителями экологической общественности.
Арбитражный суд в Чите подтвердил незаконность аренды земли на Байкале в Култуке под строительство завода31.10.2019
Слюдянский район, Чита, 31.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите отклонил апелляцию «Аквасиба» и оставил без изменения решение суда предыдущей инстанции о незаконной аренде земли под строительство завода по розливу воды на Байкале. Об этом сообщается в материалах суда.
В «Заповедном Прибайкалье» подвели итоги учета изюбря на реву31.10.2019
2019-10-31-05-17-09
Иркутская область, 31.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Заповедном Прибайкалье» подвели итоги учета изюбря на реву – в брачный период этих животных. Ученые работали на 56 площадках. Показатели, полученные в ходе учета, соответствуют многолетним, отклонений не было выявлено.
Читать все новости раздела «Байкал»
Новости Байкала
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске