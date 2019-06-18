Танкер-бункеровщик для Байкала спустили на воду

Иркутская область, Бурятия, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское речное пароходство спустило на воду танкер-бункеровщик-эколог проекта RT37 для Байкала. Судно строили по заказу ФКУ «Речводпуть». Об этом сообщает пресс-служба Морского инженерного бюро.

Концепт RT37 представляет собой экологическое судно для приёма с берега, транспортировки и выдачи на берег или другое судно нефтепродуктов, дизельного топлива и смазочных масел. Также предусмотрена сборка, очистка или транспортировка к месту переработки нефтесодержащих и сточнно-фановых вод, а также сухого мусора.

Скорость при двух двигателях по 261 кВт – 16 км/час. Судно рассчитано на экипаж в семь человек. Автономность судна по запасам топлива, масла и провизии – 15 суток, по запасам воды – 17 суток.

Напомним, решение о строительстве для Байкала экологического судна-бункеровщика, способного заправлять топливом и маслом другие суда, принимать с судов нефтесодержащие и твердо-бытовые отходы, было принято в 2017 году по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам развития пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории озера Байкал.

На сегодняшний день на Байкале выполняет прием нефтесодержащих и сточных вод только станция комплексной переработки судовых отходов «Самотлор», эксплуатируемый ВСРП.

По данным региональных властей, на Байкале на данный момент зарегистрировано более 7 тысяч единиц маломерного флота. В период навигации на него сдается примерно 700-800 тонн нефтесодержащих и сточных вод, что недостаточно для обеспечения норм природоохранного законодательства. К тому же «Самотлор» находится на значительном удалении от северных районов озера, где сброс подсланевых и бытовых вод с судов находится вне контроля.

Подавляющее число судов не сдают отходы в специальные пункты, а сбрасывают прямо в озеро. По некоторым оценкам, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод.

Новое экосудно будет осуществлять рейсы по Байкалу к местам наибольшего скопления флота. Это позволит значительно сократить количество нефтесодержащих и сточных вод и сухого мусора, загрязняющих озеро.