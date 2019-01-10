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11.01.2019

The New York Times назвал Ольхон среди лучших направлений для путешествий в 2019 году

Ольхонский район, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Остров Ольхон стал 21 из 52 мест, рекомендованных мест для путешествий в 2019 году по версии газеты The New York Times.

Как рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, Ольхон действительно является одним из излюбленных мест отдыха туристов, в том числе и иностранных. Остров посещают в любое время года. Большая часть Ольхона относится к Прибайкальскому национальному парку, и режим такой территории подразумевает контролируемое количество посещений туристами. В 2018 году основные достопримечательности острова – мыс Хобой и Кобылья голова – могли посетить не более двух тысяч человек в сутки, напоминает пресс-служба губернатора.

Напомним, что за последние пять лет количество туристских прибытий в регион увеличилось на 22,2 % и составило в 2017 году 1,6 млн человек, в том числе количество иностранных туристов выросло в 2,7 раза и составило 211 тысяч человек. По предварительным прогнозам, в 2018 году объем туристско-экскурсионного потока составил около 1,6 млн человек, из них количество иностранных граждан – около 300 тысяч человек.

Кстати, в этом году в список The New York Times также попали Азорские острова, Пуэрто-Рико, Тунис, Узбекистан, города Санта-Барбара, Лас-Вегас, Мюнхен и другие. Рейтинг основывается на опросе журналистов, которые ранее писали для раздела путешествий.

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