Траты на рекультивацию отходов БЦБК намерены перераспределить

Байкальск, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «РГ-Экология» намерена направить в правительство РФ запрос о продлении выделения средств на рекультивацию отходов БЦБК и их перераспределение. Об этом 18 сентября на публичных слушаниях рассказал заместитель генерального директора компании Глеб Писарев.

– Вы только к ноябрю получите исходные данные. Потом начнётся проектирование, в российских реалиях это занимает продолжительное время, мы все понимаем, что это будет около года. Только к концу 2019 года вы получите проект, ещё полгода на экспертизу. Остаётся меньше года на то, чтобы осваивать деньги по ФЦП по охране Байкала (программа действует до 2020 года – прим. ред.), – отметил председатель правления Байкальского центра гражданской экспертизы Юрий Фалейчик.

Представитель «РГ-Экологии» отметил, что выйти из экспертизы компания планирует летом 2019 года.

Руководитель Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба Валентин Бороденко напомнил, что средства на рекультивацию отходов БЦБК начали выделять в 2017 году. До 31 декабря 2020 года должны быть освоены больше 5,9 млрд рублей. Первый платёж поступил в 2017 году в сумме больше 277 млн рублей. В 2018 году было предусмотрено больше 1,4 млрд рублей и вплоть до 2020 года объёмы поступлений только увеличивались. При этом из федерального бюджета финансирование идёт на уровне 79%.

Глеб Писарев рассказал, что авансовый платёж до сих пор хранится на счетах Росгеологии. Он отметил, что миллиарды рублей, выделенные на работы, были расписаны под технологию, предложенную «ВЭБ-Инжиниринг», которую позже признали непригодной для использования.

– Выделенные 6 млрд рублей был поделены на 6 млн кубов отходов (столько по примерным подсчётам хранится в картах-накопителях БЦБК – прим. ред.). Росгеология действительно получила аванс, теперь он вызывает вопросы общественности, на что эти деньги тратятся. Рекультивировать отходы пока невозможно, поскольку не разработана технология, соответственно, деньги налогоплательщиков ещё не были потрачены, – рассказал Глеб Писарев.

Напомним, сейчас Росгеология проводит опытные мероприятия на картах-накопителях БЦБК, чтобы понять, какой состав отходов хранится в них. Результаты станут известны в ноябре, только после этого будет подниматься вопрос о технологии рекультивации.

Кстати, напомним, бывший замминистра природных ресурсов РФ Сергей Донской заявлял, что в 2018 году предстоит реструктуризировать и согласовать проект ФЦП по сохранению озера Байкал с учётом продления её ещё на шесть лет. Позже стало известно, что в правительство РФ направлено обращение о продлении ФЦП «Охрана озера Байкал» до 2030 года. Кстати, на публичных слушаниях 18 сентября стало известно, что эффективность трат на рекультивацию отходов Байкальского ЦБК проверит Счётная палата.