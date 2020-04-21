Три участка в Забайкальском нацпарке вернули государству

Бурятия, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии у Института общей и экспериментальной биологии СО РАН отсудили три участка площадью 5,2 тысячи квадратных метров в Забайкальском национальном парке. Их вернули в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.

Как выяснили инспекторы, право постоянного пользования землями у института зарегистрировали в 1989 году на основании постановления Баргузинской районной администрации. Оно было принято с превышением полномочий, документы аннулированы в 1993 году.

Однако запись о регистрации права пользования оставалась в Едином государственном реестре недвижимости. В Байкальской природоохранной прокуратуре отмечают, что федеральным законодательством земли особо охраняемых природных территорий ограничены в обороте. Внутри их границ запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и противоречит их целям и задачам.

Законодательные ограничения по обороту особо ценных земель распространяются на всех, действуют и для граждан, и для организаций любой организационно-правовой формы. В связи с этим прокуратура обратилась в суд. В итоге доводы прокурора были признаны обоснованными.

Сейчас запись о регистрации такого права аннулирована в Едином государственном реестре недвижимости, участки сняты с кадастрового учёта.