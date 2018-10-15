«Тур де Байкал»: депутат Госдумы Николай Николаев анонсировал новый международный проект

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев анонсировал появление нового туристического маршрута «Тур де Байкал». Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

По приглашению Николая Николаева экспедиция Ассоциаций самых красивых деревень России и самых красивых деревень мира работала в Иркутской области и республике Бурятия в сентябре-октябре 2018 года. Цель экспедиции – поиск самых красивых деревень России и, в перспективе, формирование туристического маршрута «Тур де Байкал», который будут продвигать через Федерацию самых красивых деревень мира. В нее входят национальные ассоциации таких стран, как Франция, Италия, Бельгия, Япония, Канада и других, эти структуры являются важнейшими участниками туристической индустрии мира, их рекомендации, по сути, являются «знаком качества» для профессионального туристического сообщества.

– Ярикта республики Бурятия признана одной из самых красивых деревень России, Хор-Тагна Иркутской области – на очереди, ждем заключение экспертизы качества, – отметил Николай Николаев.

В составе экспедиции вышли международный эксперт – представитель Федерации самых красивых деревень мира, председатель Ассоциации самых красивых деревень Франции Жак Рагон, глава Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов (Москва) и эксперт ассоциации по Сибирскому региону, координатор проекта «Краевед Приангарья» Юлия Саенко (Иркутск).

– Я очень рад, что представители ассоциаций самых красивых деревень мира и России откликнулись на моё приглашение и прибыли на Байкал. Рядом с озером скрыт огромный потенциал для развития. Сохранились поселения с уникальным укладом, живыми традициями, богатой историей. Их по праву можно считать одними из самых красивейших, но про них мало кто знает. Мы хотим рассказать о них не только на всю страну, но и на весь мир. В планах формирование туристического маршрута «Тур де Байкал». Это большой шаг к развитию предпринимательства в деревнях и заработку людей. Развитие получат и соседние поселения, современный турист не сидит на месте, – сказал Николай Николаев.