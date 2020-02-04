Турбазы, расположенные на берегу Байкала, обязали до конца марта 2020 года заполнить экопаспорта

Иркутская область, 04.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Турбазы, расположенные на берегу Байкала, должны до конца марта заполнить экологические паспорта. Этого требуют Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в Иркутской области. С помощью этих паспортов специалисты оценят антропогенную нагрузку на озеро и прилегающие к нему территории.

Как рассказала руководитель Агентства по туризму Приангарья Екатерина Сливина, их организация будет отвечать за сбор экопаспортов и мониторинг объектов туриндустрии.

В паспорт входят сведения о владельце турбазы или гостиницы, адрес, площадь застройки, кадастровый номер, состав номерного фонда, режим функционирования и перечень услуг, которые доступны гостям этого заведения. Здесь же руководство турбазы должно указать особенности инженерной инфраструктуры, сведения об утилизации отходов и разрешительные документы. Кроме того, для заполнения экопаспортов собственникам турбизнеса потребуется пересчитать количество деревьев и кустарников на своей земле, чтобы специалисты в будущем смогли вести их учет и оценить прогресс или регресс спустя несколько лет.

Эксперты Агентства по туризму, проанализировав ситуацию, будут выдавать бизнесменам рекомендации, как снизить антропогенную нагрузку на Байкальскую природную территорию и какие меры необходимо предпринять, чтобы улучшить ситуацию и восстановить утраченные или поврежденные природные ресурсы.

Экологический паспорт должен заполняться раз в три года в обязательном порядке, только так специалисты смогут отследить динамику. Если какие-то туристические комплексы откажутся предоставить сведения и не станут заполнять экопаспорта, к делу подключится Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.