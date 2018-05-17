Туристическая индустрия: «Электронная путевка», внутренний туризм, озеро Байкал

Иркутская область, Бурятия, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Российский туристический сегмент находится в ожидании введения «Электронной путевки». Так называется информсистема. В нее с начала этого года туроператоры обязаны вносить сведения по каждому туру. Базируясь на этих данных, будет сформирован документ со своим номером. Сейчас систему используют около сотни туроператоров, режим применения - тестовый. В разработке «Электронной путевки» принимали участие все ключевые игроки отрасли. В правительство уже поступили необходимые документы.

К слову, сейчас отечественные туристы стали с большим вниманием относиться к внутреннему туризму. В рамках правительственного часа в Совфеде были приведены цифры по регионам, реализующим программы такого вида туризма. Этих территорий 35. Привлекательным туристическим направлением является и озеро Байкал, походы и туры на Байкал можно заказать у турфирм в офисах или на сайтах в интернете, в том числе здесь: mwtravel.ru.

Чем привлекательно для туристов знаменитое озеро? Оно самое глубокое на планете (1642 метра), содержит 19% всех мировых запасов пресной воды. По водоему здесь можно совершить интереснейший круиз (плавсредств предлагается множество, рассчитаны они на разные финансовые возможности путешественников), насладиться тишиной и полюбоваться на нетронутую цивилизацией природу. На Ушканьих островах можно увидеть самую главную достопримечательность этой местности – нерп. Здесь целые лежбища этих удивительных животных, эндемиков великого озера (эндемики – это вид, которого больше нет нигде в мире). Особенно много нерп на западной стороне острова Тонкого.

Многие бывалые туристы советуют обязательно посетить Ушканьи острова. Это изолированная территория с особым микроклиматом и удивительной природой. У привычных деревьев какого-то вида тут есть свои особенности. Например, у бородавчатых берез этой местности присутствует черная кора. На Ушканьи острова проводятся экскурсии.

Любителям рыбалки стоит побывать на Чивыркуе с середины июня по 1 октября. Окунь, ленок, хариус, щука, все эти замечательные рыбы могут составить богатый улов. Здесь же можно взять моторку и сопровождение егеря. Осенью на Байкале снижен турпоток. Поэтому в это время рыбалкой и уединением можно насладиться в полной мере.

Турбаз для путешественников вокруг озера работает очень много. Предложения формируются по разным ценовым категориям.