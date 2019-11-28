Туристический ледовый маршрут у Ольхона пройдёт от Куркутской бухты до Узур

Ольхонский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый официальный ледовый маршрут в Ольхонском районе проходит паспортизацию. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Его протяжённость составит 160 км по акватории пролива Малого моря от Куркутской бухты до метеостанции Узуры. Маршрут планируется обозначить ограничительными маркерами и информационными щитами. Также будет рассмотрена возможность организации пунктов обогрева.

Напомним, на Ольхон зимой приезжают 12-15 тысяч человек в месяц. Официальная ледовая дорога – переправа с материка, но туристы сами наметили около пяти точек съезда с острова на лёд: и в Узурах, и на остров Огой, и Улан-Хушун, и Ялга. Поэтому в Прибайкальском нацпарке решили создать официальный ледовый туристический маршрут.

Также добавим, что с января 2020 года патрулирование акватории Малого моря Байкала кроме сотрудников ГИМС будут вести госинспекторы Прибайкальского нацпарка. В организации напомнили, что на территории Прибайкальского национального парка, куда входит акватория пролива Малое Море, запрещён выезд на лёд вне официальной ледовой переправы для автомобилей, снегоходов и квадроциклов.

Передвижение по льду, при наличии разрешения на посещение территории национального парка, будет возможно пешком, на судне на воздушной подушке «Хивус», аварийно-спасательном автомобиле «Трекол», на коньках и собачьих упряжках.