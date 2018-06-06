Турсезон в Южном Прибайкалье откроют фестивалем «Территория лета»

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Летний туристический сезон в Южном Прибайкалье откроется 11 июня фестивалем «Территория лета» на базе горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Байкальске. Об этом со ссылкой на руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерину Сливину сообщает пресс-служба регправительства.

Праздник в честь открытия турсезона будет проходить уже третий раз.

– В этом году мероприятие должно выйти на новый уровень – в процесс будут вовлечены все участники бизнеса, местные жители и гости региона. Такие события способствуют формированию бренда «Отдых в Южном Прибайкалье». Особенно этот процесс актуален сейчас, когда в особой экономической зоне «Ворота Байкала» началось активное развитие инфраструктуры, – сказала Екатерина Сливина.

Концепция мероприятия предполагает разделение участников в пространстве по четырем стихиям:

вода – владельцы баз отдыха у воды, катеров и яхт;

воздух – подъем на кресельной канатной дороге на отметку 900 метров;

огонь – гастрономическая зона с приготовлением блюд на открытой площадке;

земля (развлечения) – ярмарка товаров, выставка мото-, авто-, велотехники с возможностью прокатиться на территории курорта, детская зона развлечений.

Помимо представления объектов туристской индустрии, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от областных мастеров современного искусства, ярмарка товаров и сувениров, дегустация сибирских блюд, детские развлечения, концерт, а также планируется проведение квеста по прохождению «территорий лета», где посетители могут получить наклейку с символикой фестиваля и возможность выиграть призы в лотерее.

Вход на мероприятие свободный, начало в 12:00.