У Хужира появится интерактивная карта достопримечательностей

Ольхонский район, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Поддержку на общую сумму 283 тысяч рублей получили инициативы, подготовленные жителями острова Ольхон к акселерации проектов. Об этом сообщают организаторы.

Финансирование на 20 тысяч рублей, сертификат на 20 тысяч рублей получил проект «Добро пожаловать в Хужир» по созданию карты-баннера посёлка и её интерактивной копии. На неё планируется нанести основные объекты Хужира, представляющие интерес для гостей острова. Ещё 20 тысяч рублей и сертификат на 8 тысяч рублей на отделочные материалы вручены автору инициативы по обустройству мини-музея «Дом Рыбака» в деревне Песчанка.

Четыре гранта получили выпускники Школы Молодого лидера: 30 тысяч рублей – на приобретение обуви для танцевального коллектива «Феникс», включая сертификат на 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей – на создание творческого пространства для молодёжи «ТворКом», 19 тысяч рублей – на организацию познавательной поездки в Иркутск для хужирских школьников для обмена опытом по обустройству скейт-парка.

Появится на территории поселка Хужир и альпийская горка. Эта инициатива выпускников Школы Молодого Лидера получила сертификат на 5 тысяч рублей, а также транспортную и административную поддержку от островного лесничества «Заповедного Прибайкалья».

Сертификаты на общую сумму 6 тысяч рублей вручены автору инициативы «Халгай – как много в этом слове» по подготовке краеведческого издания по истории посёлка, который в свое время был передовым на Ольхоне.

Самая масштабная в денежном эквиваленте поддержка в 150 тысяч рублей от Ассоциации предпринимателей и жителей острова «ОЛЬХОНиЯ» досталась инициативе по организации внеочередной специализированной всероссийской научной конференции с международным участием «Ольхон – модельная территория энергоэффективности и экологического развития».

В ней примут участие эксперты по экообразованию, строительству эко-домов, созданию экокомплексов замкнутого типа и строительству локальных очистных сооружений из Москвы, Новосибирска, Улан-Батора, Харькова и других городов. Кроме того, участники акселерации получили сертификаты на освещение деятельности по проектам в СМИ и административную поддержку.