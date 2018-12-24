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Байкал
25.12.2018

У «Хранителя Байкала» на Ольхоне обустроят инфраструктуру

Ольхонский район, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На острове Ольхон установили бронзовую скульптуру «Хранитель Байкала», автором которой стал известный мастер Даши Намдаков. В 2019 году планируется обустроить инфраструктуру на пути к 7,5-метровому изваянию, сообщили «Телеинформу» в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

В учреждении отметили, что планируется сделать туристическую тропу и поставить лавочки. Официально откроют скульптуру также, скорее всего, в 2019 году.

Изваяние установили в местности Узуры в 9,5 км к югу от мыса Хобой. В разобранном виде его переправили на остров ещё 7 декабря. Композицию планировали установить на Ольхоне в октябре 2017 года. Вокруг скульптуры развернулись общественные дискуссии, у проекта нашлись как сторонники, так и противники. Активисты движения «За священный Байкал» даже обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность установки изваяния.

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