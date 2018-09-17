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18.09.2018

В Аршане камни у подножия первого водопада очистили от надписей

Бурятия, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В курортном посёлке Аршан в Бурятии провели уборку тропы, ведущей к первому водопаду, от мусора, а также освободили часть деревьев от различных ленточек и крупные камни от надписей. Об этом сообщает пресс-служба Тункинского нацпарка.

Попутно следуя по пути к первому водопаду, участники акции собирали мусор, который встречался крайне редко. Наиболее кропотливой работой для участников акции оказалась уборка лент и надписей. Деревья, растущие непосредственно на спуске к водопаду, буквально обвешаны цветными атласными лентами, хадаками.

– Стоит отметить, что туристы в «погоне за общей волной» вывешивают на деревья носки, карманные платки, целлофаны, использованные влажные салфетки. Часть лент врезалась в стволы деревьев, изуродовав не только внешний вид, но и замедлила их рост, – говорят в нацпарке.

«Памятные надписи» туристов на камнях также въелись в камни, и их затирка была очень трудоёмкой. Кстати, за нанесение надписей на камнях предусмотрена административная ответственность.

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