В Байкальске может появиться французский сетевой отель

Байкальск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», возможно, построят отель французской сети Accor. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Вопрос обсуждался 16 мая на встрече руководства «Ворот Байкала» с представителем французских деловых кругов, директором подразделения компании ACCOR в России Алексисом Делароффом.

В ОЭЗ отмечают, что иностранных инвесторов к строительству объектов туристического назначения повысился с началом строительства здесь инфраструктуры.

Напомним, строительство инфраструктуры началось в конце апреля 2018 года, работы должны быть закончены к 1 ноября 2018 года. За это время в «Воротах Байкала» планируется проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции. В целом правительство Иркутской области обещает вложить 4 млрд рублей в инфраструктуру ОЭЗ «Ворота Байкала».

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AccorHotels – гостиничный оператор, портфель активов которого включает Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, hotelF1 и другие.

Accor Group имеет в собственности и в управлении около 4200 отелей по всему миру с общим номерным фондом 500 тысяч номеров.