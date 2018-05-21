|Байкал
|22.05.2018
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В Байкальске может появиться французский сетевой отель
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Байкальск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», возможно, построят отель французской сети Accor. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ.
Вопрос обсуждался 16 мая на встрече руководства «Ворот Байкала» с представителем французских деловых кругов, директором подразделения компании ACCOR в России Алексисом Делароффом.
В ОЭЗ отмечают, что иностранных инвесторов к строительству объектов туристического назначения повысился с началом строительства здесь инфраструктуры.
Напомним, строительство инфраструктуры началось в конце апреля 2018 года, работы должны быть закончены к 1 ноября 2018 года. За это время в «Воротах Байкала» планируется проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции. В целом правительство Иркутской области обещает вложить 4 млрд рублей в инфраструктуру ОЭЗ «Ворота Байкала».
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